Mindenkinek másképp jó a lecsó

A kiskertekben lassan beérik a paprika, a paradicsom, így az augusztus óhatatlanul magával hozza a lecsószezont. Ennek az – ugyancsak jellegzetesen magyar – ételnek az az érdekessége, hogy nincs két ember, aki egyformán készíti, illetve fogyasztja.

Lehet úgy is fogalmazni, hogy a lecsó bizony megosztó étel. Különböző vélemények szólnak a hozzávalók arányáról, az elkészítés módjáról, sőt még a téli eltevésben is vannak különbségek. Egyesek a kolbászosra, mások a tojásosra esküsznek, vagy épp rizzsel fogyasztják, míg mások a tejfölös lecsó odaadó hívei, sőt még olyan emberekkel is találkozni, akik túrós csuszával eszik, ily módon egyszerre két magyar specialitást kipipálva.

Szilvágyi Sándorné Marika szombathelyi nagymamától kértünk tanácsokat, aki ezekben a napokban épp a kertjében termett sok-sok finom zöldség téli tartósításával foglalkozik. Tőle nemcsak azért remélhetünk elfogulatlan szakvéleményt, mert kitűnő, nagy rutinnal rendelkező háziasszony, hanem azért is, mert a lecsót bevallottan minden fajta változatában imádja! Főz egy nagy lábossal, és minden étkezésre más-más módon ízesíti.

Alighogy elkezdi előkészíteni az alapanyagokat, már látszik, hogy ebben sem vagyunk egyformák. Marika a paprikát megmosás után először elfelezi, majd kicsumázza és utána vágja vékony szeletekre. (Fittyet hányva a körszeleteket vágók táborának fanyalgására.) A paradicsomot nem hámozza meg, hanem héjastól felkockázza, így hamarabb szétfő. (Megjegyzésként: vannak, akik leforrázzák és meghámozzák, majd karikákra vágják.)

A zöldségekből a kevésbé szép, friss fogyasztásra nem gusztusos darabokat is felhasználja, de a hibás, beteg részeket gondosan eltávolítja. A hagymát pedig félbevágás után hosszában, szálasan szeleteli. Az a tapasztalata, hogy ha a paprikát és a hagymát is nagyobb kockákra vágja, más íze lesz a lecsónak. Emellett Marika 57 éve ahhoz tartja magát, hogy a hagymás ételek aromáját a zsír adja ki igazán. Tegyük hozzá, olyanok is vannak, akik egyenesen mangalicaszalonna kisütött zsírjával indítanak. Nézzük tehát az általa javasolt alapanyag-összetételt.

Hozzávalók: egy kiló paprika, egy evőkanál zsír vagy annak megfelelő mennyiségű étolaj, fél kiló paradicsom, 25-30 deka hagyma, ízlés szerint egy gerezd fokhagyma törve vagy szeletelve, ugyancsak ízlés szerint egy teáskanálnyi piros fűszerpaprika.

A hagymát a zsiradékban üvegesre pároljuk, majd rádobjuk a felaprított paprikát, paradicsomot, fokhagymát megsózzuk-paprikázzuk és nem túl gyenge, normál lángon, folyamatos keverés közben 15-20 perc alatt készre sütjük. Aki roppanósan szereti, semmiképp ne tegyen rá vizet, aki puhábban, az párolhatja, de mindenképp csak nagyon kevés vízzel.

Ezzel az alap lecsó készen is van. Aki szereti, ekkora mennyiséghez hozzáadhat 15-20 dekányi kockára vágott cukkinit vagy padlizsánt – az alapízt nem változtatják meg lényegesen. Az elkészült lecsóra üthetünk tojást, vagy piríthatunk alá szeletekre vágott házi húsos kolbászt, kockára vágott kolozsvári vagy hasaalja szalonnát. Feltéttel is tálalhatjuk a lecsónkat: egy lecsókolbászt hosszában kettévágunk, a héjas felét kockásra beirdaljuk és kevés zsiradékban megpirítjuk.

Lehet tálalni rizzsel, tarhonyával.Tejfölös lecsót többféleképpen készíthetünk. Ha nem szereti a család minden tagja, egy-egy adagra tegyünk egy jó evőkanállal, mikrohullámú sütőben melegítsük át és keverjük össze. Ha konszenzus van, az egész mennyiséget összeforralhatjuk tejföllel, de így csak igazi házi tejföllel finom.

Van, aki különösen sűrű szafttal kedveli a lecsót. Ezt úgy érhetjük el, ha az elkészült étel egyharmadát leturmixoljuk és hozzákeverjük a többihez.

A lecsó téli eltevésére is vannak különböző receptek, Marika a következőképpen jár el. A paprikát és a paradicsomot a frissen fogyasztott lecsóhoz hasonlóan megtisztítja, feldarabolja. Ebben az esetben kivételesen étolajat használ, mert az üveges lecsó akár több évig is elállhat, a zsír pedig ennyi idő alatt már avasodásra hajlamos.

A felforrósított olajra rádobja a felszeletelt paprikát és paradicsomot, és csak annyira párolja meg, hogy hőhatás érje. (Hasonlóan a blansírozáshoz.) A zöldséget forrón tiszta, száraz üvegekbe tölti és felönti annyi étolajjal, hogy ellepje. Az olaj tetejére fél mokkáskanál nátrium-benzoátot szór, s az üvegeket lezárva száraz dunsztba teszi.

Szilvágyiné Marika hagyma nélkül teszi el télire a lecsót. Azt tapasztalta, hogy intenzívebb az íze, ha felhasználáskor frissen pirít hagymát alá.