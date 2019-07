Örömet jelent minden pillanat az unokákkal

Öt unokával büszkélkedhet Szabó Jánosné Marika: vannak kisiskolás korúak és már felnőttek is közöttük. A legfiatalabb nyolcéves, a legidősebb 32. A nagyokra már nem kell vigyáznia, a kicsiket azonban nyaranta egy hónapra rábízzák.

Szabó Jánosné aktív nyugdíjas: mindennap mennek valahova az unokákkal: játszóterekre, sőt a stadionba is elviszi a három tíz év körüli gyermeket.

– Nagyon szeretik nézni a televíziót, és a társasjáték is kedvelt elfoglaltságuk. El szoktunk menni játszóterekre meg fagyizni. A közös programjainkon fényképet készítek róluk, és a közösségi oldalamon meg is szoktam osztani azokat – az ismerőseim gyakran szupermamának neveznek, rajongok az unokáimért – mesélte ragyogó szemmel Marika néni, akit átlagos nyári napirendjükről is kérdeztünk:

– Nem alszanak olyan sokáig, megreggeliztetem őket, majd egy kis pihenés következik, tévét néznek, addig én el tudom végezni a dolgom. Délelőtt lemegyünk a boltba, bevásárolunk, és útba ejtjük a játszóteret is. Délben ebédelünk, majd megint pihenünk, aztán nekivágunk a városnak, majd a játszótéren zárjuk a délutánt. Este 10 körül bújnak ágyba, addigra lefürdenek, és álomba szenderülnek. A gyerekek segítenek sütni: palacsintát kennek, linzertésztát gyúrnak, szaggatnak. A büszke nagymama elárulta: amilyen tevékenységbe csak tudja, bevonja az apróságokat.