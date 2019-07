Új szabályok vonatkoznak a drónokra

Változnak a drónokra vonatkozó szabályok 2020. július 1-jétől két új uniós rendelet értelmében.

Az Európai Bizottság azért fogadta el az új szabályozást, hogy a drónok megnövekedett száma mellett is biztonságban legyenek az emberek. A két új rendelet szabályozza a drónok használatát, gyártását és forgalmazását. A szabályozás használat szempontjából kategorizálja a drónokat, így a szabadon használhatók mellett lesznek engedélyhez kötött és hatósági ellenőrzés mellett működtethető drónok is.

Az engedélyhez nem kötött – fél kilogrammnál könnyebb – drónok nem repülhetnek emberek felett és a működés közben az irányítónak folyamatosan szemmel kell tartania eszközét. Ha a drón működtetése nem felel meg akár csak az előbbi szempontok egyikének, akkor a tulajdonosnak engedélyt kell váltania a használatához.

A nagyobb drónok tulajdonosainak be kell jelentkezniük egy nyilvántartásba. A dróntulajdonosok felkészítése érdekében a következő egy évben a bizottság segédanyagokat fog közzé tenni, amelyben többek között arról is tájékoztat majd, hogy hogyan kell elkészíteni az engedély kiváltásához szükséges kockázatelemzést. Minden drón repülés előtt egyébként 30 nappal előre eseti légtér használati engedélyt kell kérni a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztályán.

A megyében több időszakot is lefoglaltak már így, az ezt megjelenítő térkép szerint például Szombathely mellett, Sitke környékén és Szeleste térségében is repülnek majd a következő napokban. Szombathelyen, Bükfürdőn, Pusztacsaládon és Sitkén pedig olyan területek is vannak, ahol egyáltalán nem lehet használni ezeket a gépeket.