Gigantikus Greta figyeli San Fransisco lakosait

Andrés Iglesias argentin művész falfestménye az ökoaktivista arcát ábrázolja, aki a san francisco-i Union Square téren néz le az arra járókra a jól ismert feszült, kissé félelmetes arckifejezésével – írja a 888.hu.

A Cobre néven alkotó művész alkotásával kapcsolatban elmondta: reméli, hogy ez a falfestmény sokaknak segít majd ráeszmélni arra, hogy vigyáznunk kell a bolygónkra.

A projektet a One Atmosphere nevű környezetvédelmi nonprofit szervezet támogatja, amely a festéket is biztosította a „művésznek”.

New Greta Thunberg Mural in San Francisco’s Union Square by Argentinian Artist @Cobre_Art @GretaThunberg – more at https://t.co/F0cUA6RpQL pic.twitter.com/YKhLo6lTEe

— SF Station (@sfstation) November 7, 2019