Ez lehet a belépő az autósport világába

A BME FRT leg­újabb elektromos verseny­autója 2,5 másodperc alatt gyorsul fel százra. Az autót alig egy év alatt készítette el a műszaki egyetem hallgatókból álló csapata, akikhez ugyan nem könnyű bekerülni, de megéri közéjük tartozni.

A Budapesti Műszaki Egyetem Formula Racing Teamet (BME FRT) 2007-ben azért alapították, hogy elindulhassanak a mini Forma–1-nek is hívott, évenként megrendezett Formula Studentben, legsikeresebb évük a 2016-os volt, akkor több száz csapat közül – elektromos autó kategóriában – bejutottak a világ tíz legjobbja közé. Eleinte benzines, később elektromos autókat építettek, és újabban önvezető autókkal is kísérleteznek, az idén elkészült versenyautójukat múlt héten mutatták be Vasváron, a fémszerkezetgyártásra szakosodott PNH Kft.-nél. Tóth Jánost, a BME FRT gyártásfelelősét a csapattagsággal járó előnyökről és a frissen elkészült versenyautóról kérdeztük.

Mint kiderül, sokan szeretnének a csapatba tartozni, pedig a tagság nem jár fizetséggel, jár viszont rengeteg, akár napi 8-10 óra munkával, de az sem ritka, hogy a hajrában három napig jóformán ki sem jönnek a műhelyből. Persze a fiatalok nemcsak az autósport iránti rajongás miatt szeretnének a BME FRT-hez tartozni, a tagság kiváló ugródeszka a karrierépítésben is. Sokan, akik a motorsport világában szeretnének elhelyezkedni, a Formula Studentben kezdik meg a pályafutásukat. Kling Sándor, aki a Red Bullnál dolgozik kompozitokkal foglalkozó mérnökként, valamint Michelisz Norbert csapata, a M1RA is erős FRT-s kötődésekkel rendelkezik.

Csapattag nem lehet akárkiből, ahhoz hallgatói jogviszony szükséges, viszont már a középiskolások között hirdetik a tagfelvételt, hiszen így, aki szeretne és megfelel, már az egyetem első félévében csatlakozhat hozzájuk, a létszám változó, jelenleg nagyjából ötvenen vannak – tudjuk meg. A többlépcsős felvételi eljárás egy személyes interjúval indul, ahol meghatározzák, hogy a jelölt mivel járulhatna hozzá a csapat sikeréhez. A következő lépés egy két-három hetes szakmai feladat önálló teljesítése, amelyhez ugyan a csapattagok minden segítséget megadnak, de elvárás, hogy ha kérdés merül fel, akkor a jelölt maga keresse fel a mentorokat.

Amennyiben az elvégzett munka minősége és a jelentkező hozzáállása is megfelelő, nincs akadálya a felvételnek.

A feladat minden évben ugyanaz, a szeptemberben induló szezonkezdettől számítva meg kell építeni egy verseny­autót a júniusi versenykezdésig. Nulláról. Azaz nem teljesen, hiszen az évek alatt felhalmozott tudás megmarad, így évről évre egyre jobb autók születnek, és olykor előfordul az is, hogy egy-egy alkatrészt átszerelnek a korábban megépített autóikból.

A Vasváron most bemutatott, az idei versenyszezonra épített – amely a koronavírus-járvány miatt elmaradt – elektromos verseny­autó mindegyik kerekét egy-egy 35 KW-os csúcsteljesítményre képes villanymotor hajtja. Az autó végsebessége nem túl magas, 110 km/h óra körül van, viszont a Formula Studentben nem is a sebességen, sokkal inkább a gyorsuláson van a hangsúly. Ez utóbbiban pedig a most elkészült autó meglehetősen jó. A százat nulláról mindössze 2,5 másodperc alatt éri el, ami egy átlagember számára már bizony meglehetősen megterhelő, Szűcs Gergely – az autót vezető pilóta – azonban már bírja a gyűrődést, lévén ő az egyik legrégebbi csapattag.

A versenyeken sokszor hat pilóta is kocsiba ül, mivel a szabályzat szerint minden feladatot nem teljesíthet egyetlen autóversenyző. Mindennek az az oka, hogy a Formula Student konstruktőri verseny, ezért nem szeretnék, hogy egy-egy pilóta kiugró teljesítménye torzítana az eredményeken. A most bemutatott autó piaci árát nehéz megjósolni, de a gyártásfelelős szerint 70-80 millió forintot érhet, sőt ha beleszámoljuk azt a felhalmozott tudást, amit az autóba beleépítettek, van az 100 millió is – fogalmazott.

