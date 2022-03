A helyi őslakosok már megtanulták tisztelni az anyatermészetet, meséik és dalaik továbbadják az intelmeket, amelyeket Glauco és Gleison Ferreira nem fogadtak meg. A két kisgyermek még február 18-án tűnt el Manicoré közelében, Amazonas államban, Brazíliában – tudósít a BBC nyomán a hirado.hu.

Az Amazonas területén az esős évszakban, a dzsungelben való mozgás extrém módon nehezített vagy akár lehetetlen is, ezért a keresés vezetőinek komoly döntéseket kellett hozni. Egy darabig az őslakosok is részt vettek a mentőakcióban, de végül fel kellett hogy adják, mert ilyenkor minden mozog, csúszik, süllyed a Brazil őserdőben. Az akciót február 24-én a profik is feladták.

Összesen 260 embert mozgósítottak, rendőrök, tűzoltók és még a Nemzeti India Alapítvány, a Funai emberei is keresték a kicsiket.

A mentőszolgálat azt a döntést hozta, hogy a saját kutatói is életveszélyben vannak, így a keresést nem tudják tovább vállalni. A közvetlen hozzátartozók még egy darabig próbálkoztak, de nem jártak sikerrel, pedig az életüket tették kockára – olvasható az Amazônia Real helyi média tudósításából.

Ekkor jött a csoda

Senki nem merészkedik az ítéletidőben a dzsungelbe, de egy favágó, vagy az életben maradásért fáért induló férfi bement és rálelt a gyerekekre. Glauco és Gleison akkor már szinte az életéért küzdött, alultápláltak voltak és a kiszáradás küszöbén álltak. Hangokat adtak ki, erre lett figyelmes a férfi.

A férfi Palmeira falutól hat kilométerre, a Lago Capanã védett földrezervátumban talált a fiúkra, ahol eredetileg ők is laktak a családjukkal – teszi hozzá Amazônia Real.

Az egyik fiú segítségért kiáltott, amikor meghallotta, hogy valaki fát vág, majd a férfi követni kezdte az elhaló hangokat, és így talált rá a gyerekekre, akik a földön feküdtek, mert annyira legyengült állapotban voltak. A testüket sebek és horzsolások borították.

Ezután kezdődött a valódi mentés. A fiúkat a manicoréi regionális kórházba vitték, talán az utolsó pillanatban. Olyan súlyos volt a dehidratáció és az alultápláltság, hogy mentőhelikopterrel egy másik manausi kórházba szállították őket csütörtök reggel – írja a Globo. Jelenleg intenzív osztályon ápolják a Ferreira testvéreket.

A helyi média szerint a két fiú azt mondta a szüleinek, hogy semmit sem ettek és csak esővizet ittak, más források szerint gyümölcsöt fogyasztottak olykor, ha találtak.