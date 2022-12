Patkányjárványtól tartanak ezen a télen Nagy-Britanniában, ugyanis tíz rágcsálóból már kilenc ellenáll a kiirtásukhoz használt mérgeknek - írja a Daily Star.

A kártevőírtó szakemberek lassan már nem győzik fogadni az emiatt hozzájuk érkező hívásokat.

Már az egerek 95 százaléka és a patkányok 75 százaléka képes ellenállni az elpusztításukra használt vérhígító vegyszereknek

- állítják a Campaign for Responsible Rodenticide Use kampányban (Kampány a felelős rágcsálóirtásért).

Egyes szakértők arra figyelmeztetnek ezzel kapcsolatban, hogy a véralvadásgátló rágcsálóirtó szerek használatának komoly hátrányai vannak - ilyen a hiányos védekezés és az ebből következő, az emberi és állati egészséget folyamatosan fenyegető veszélyek. Emellett a túlélő immár rezisztens egyedek gyorsabban is szaporodhatnak.

