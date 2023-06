A Titanic 3861 méter mélyen fekvő maradványaihoz vitt fizető turistákat a Titan nevű mélytengeri kutató tengeralattjáró, amikor elvesztette a kapcsolatot az őt kísérő hajóval.

A hajót üzemeltető OceanGate utazási iroda azonnal expedíciót szervezett a fedélzeten tartózkodó öt ember megmentésére.

A Titanic roncsa mintegy 700 kilométerre délre fekszik az új-fundlandi St John’stól, bár a mentőakciót a massachusettsi Bostonból irányítják. Kormányhivatalok, az amerikai és a kanadai haditengerészet, valamint kereskedelmi mélytengeri cégek segítik a mentési műveletet.

Szakértők szerint helyi idő szerint hétfőn délután a tengeralattjárónak nagyjából 70 órára elegendő oxigénje maradt.

Hamish Harding családja szerint a brit milliárdos is a fedélzeten volt. Erről mostohafia számolt be a Facebookon, de Harding saját maga is bejegyzést tett közzé egy nappal korábban a Facebook-oldalán arról, hogy tengeralattjáróra száll, ám azóta nem volt több hír róla...

A búvárhajót üzemeltető OceanGate 250 ezer dollárt kér utasaitól egy nyolcnapos túráért. A szénszálas szerkezettel való merülést úgy hirdeti, mint „lehetőséget arra, hogy az ember kilépjen a mindennapi életből, és felfedezzen valami igazán különlegeset”. A tengeralattjáró általában egy pilótát, három fizető vendéget és a cég által „tartalomszakértőnek” nevezett kísérőt szállít. Hogy a brit milliárdoson kívül ki volt még a fedélzeten, nem közölték.