A Liverpool 5-1-re megnyerte az Európa-liga nyolcaddöntőjének első felvonását Prágában, de Jürgen Klopp a visszavágó előtt hangsúlyozta, hogy hazai közönségük előtt nem vehetik félvállról a hazai meccset sem. A német menedzser erős kezdőcsapatot küldött a pályára, Szoboszlai Dominik, Darwin Núnez és Mohamed Szalah is kezdett – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Klopp idiótának nevezte magát

Az első negyedóra után azonban már nem volt miért aggódnia az idény végén leköszönő német szakembernek, mivel tizennégy perc után 4-0-ra vezettek Jürgen Klopp tanítványai, a végeredmény pedig 6-1 lett.

Az első gólt Szoboszlai készítette elő, majd ő rúgta az ötödik gólt, igaz, a lövése megpattant, úgy vágódott a hálóba – írta meg az Origo. A magyar válogatott középpályás a visszatérése után először játszott végig egy mérkőzést, és lélekben már a következő találkozóra, a Manchester United elleni FA-kupa negyeddöntőre készülhet.

Jürgen Klopp furcsa módon nem volt maradéktalanul elégedett a lefújás után. A szenvedélyes edző egy alkalommal ugyanis nem tudta kordában tartani az érzelmeit, amiért sárga lapot kapott.

– Először is az volt az ok, hogy egy idióta vagyok. Másodszor is az, hogy cserére készültünk, a negyedik játékvezető már fel is mutatta a táblát, de mégis tovább engedte tovább a játékot. Azután jött a sárga lap, de nem ez jelentette a problémát. Attól tartottam, hogy Conor Bradley megsérül. Ezért kaptam fel a vizet abban a pillanatban, de egyébként nyugodt voltam a történtek előtt és után is – fedte fel a Liverpool menedzsere, aki együttérzett a csehekkel a kiütéses győzelem után.

– Én is edző vagyok, beszéltem erről Briannel (Brian Priske – Sparta Praha edzője). Kvalitásbeli különbség van a két csapat között. Ez egyértelmű volt a meccs előtt is, és ha a jobb csapat a megfelelő hozzáállással vág neki a meccsnek, akkor az ellenfélnek nehéz dolga lesz. Sokáig én is dolgoztam egy kisebb csapatnál, nem mintha a Spartát kis csapatnak nevezném. Győzhetsz, de ehhez az ellenfél segítségére is szükség van, mi pedig ma egyáltalán nem segítettünk az ellenfélnek – mondta el Klopp a találkozó után.

Jobbak voltak az angolok

A magyar válogatott másik erősségének, Sallai Rolandnak és csapatának sajnos nem sikerült a továbbjutás a West Ham otthonában. A hazai pályán elért 1-0-s siker után Londonban 5-0-s vereséget szenvedett a Freiburg, és így nem jutott az Európa-liga legjobb nyolc csapata közé – derült ki az Origo oldaláról.

– Az ilyen csapatok ellen tudunk igazán versenyezni. Egy jó estén le tudjuk győzni őket, ezt láthattuk múlt héten is, de a mai csalódást keltő volt – nyilatkozta a lefújás után Sallai Roland.

– Túl sok hibát követtünk el, például, amikor Kudus egyedül ment el a labdával hat Freiburg-játékos mellett. A West Ham egyénileg és csapatszinten is sokkal jobb volt, mint az első mérkőzésen. Számunkra véget ért az Európa-liga, így koncentrálhatunk a Bundesligára, de reméljük, a következő idényben újra megpróbálhatjuk – mondta el az Európai Labdarúgó-szövetség honlapjának Sallai Roland.

Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágók

Liverpool (angol)–Sparta Praha (cseh) 6-1 (4-1)

gólszerzők: Núnez (6.), Clark (8.), Szalah (10.), Gakpo (14., 55.), Szoboszlai (48.), ill. Birmancsevics (42.).

Továbbjutott a Liverpool, 11-2-es összesítéssel.



West Ham United (angol)–Freiburg (német) 5-0 (2-0)

gólszerzők: Paqueta (9.), Bowen (33.), Cresswell (52.), Kudus (77., 85.).

Továbbjutott: a West Ham United, 5-1-es összesítéssel.