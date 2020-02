Így parkoltok Ti, Szombathely!

Már a hétvégén is kaptunk fotót szabálytalan parkolásról, és ezúttal is Szombathelyről érkezett a panasz. Olvasónk készítette a képet csütörtök délután a Gagarin úton, amin látható, hogy a Citroen sofőrjének valószínűleg nem volt annyi ideje, hogy javítson még egyet ezen a parkoláson. Így biztos, ami biztos, kicsit az útra, kicsit a fűre is rálóg.

A Gagarin úton egyébként is akadnak érdekes szituációk, legutóbb akkor futottunk bele, amikor teszteltük, hogy a délutáni csúcsforgalomban mennyi ideig tart mire körbeérünk egy adott útvonalon Szombathelyen.

Önnek is készített hasonló képet? Küldje el nekünk a [email protected] e-mail címre.