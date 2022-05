Szejf al-Badr, a tárca szóvivője felszólította az embereket, hogy amennyiben lehetséges, maradjanak otthon, az utcán pedig viseljenek maszkot.

Az INA iraki hírügynökség azt közölte, hogy leállt a forgalom a bagdadi nemzetközi repülőtéren is, miután a kifutópályán 300 méterre csökkent a látótávolság. Lezárták a dél-iraki Nedzsef, valamint az északkeleti Szulejmáníje repülőterét is.

Országszerte bezártak az iskolák és az egyetemek, a hétfőn esedékes vizsgákat keddre halasztották.

A helyi meteorológiai szolgálat arról tájékoztatott, hogy hétfő este további viharok várhatóak.

Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) 2016-os jelentése szerint az országban 2026-ig akár 300 homokvihar is pusztíthat, novemberben pedig a Világbank azt közölte, hogy 2050-re Irak elveszítheti vízkészletei 20 százalékát.

Borítókép: homokviharban sétáló emberek Nedzsefben, Irakban 2022. május 16-án (Qassem al-Kaabi/AFP)