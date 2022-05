A pénzügyekhez ért, ebben érzi magát igazán hitelesnek, azonban a család fontosságáról ugyanúgy gondolkodik feleségével – mondta el a Mandinernek adott interjúban Veres István, Novák Katalin köztársasági elnök férje.

Az interjúból kiderül, hogy Veres István Miskolcon született, majd szülei példáját követve közgazdász végzettséget szerzett. Mint mondta, a családjának köszönhetően megadatott számára az, hogy az egyetemen csak a tanulással kelljen foglalkoznia, nem kellett dolgoznia azért, hogy tanulhasson.

Ezzel együtt már akkor elkezdtem pénzt keresni, tanítottam, fordításokat vállaltam. Jó érzés volt, hogy a saját tudásommal is hozzá tudok tenni valamit a mindennapjaim anyagi fedezetéhez. A szüleim első generációs értelmiségiek. Időbe telt, mire megértettem, valóban átéreztem, mekkora erőfeszítést igényelt szeretett nagyszüleimtől, hogy taníttassák a gyerekeiket. Sokan természetesnek tartjuk, hogy tanulhatunk, pedig nem az

– fogalmazott.

Veres István arról is beszélt, hogy Novák Katalint az egyetem 1996-os gólyatáborában pillantotta meg Békéscsabán, ahol ő harmadéves szervezőként vett részt, Novák Katalin pedig gólyaként. Később ugyanannak az egyetemi diákközösségnek a tagjai lettek instruktorként.

Az volt a feladatunk, hogy a frissen felvételt nyert fiatalok egyetemi beilleszkedését segítsük. Mivel mindketten vidékiek vagyunk, talán jobban átéreztük, mit jelent felkerülni Budapestre, mekkora változás ez tizennyolc évesen. A kapcsolatunk kezdetét 1999 nyarától számítjuk, egy Rába folyón zajló kenutúrától. Egy hajóban eveztünk Szentgotthárdtól Sárvárig, s tesszük ezt képletesen azóta is

– fejtette ki Veres István, aki akkor kérte meg Novák Katalin kezét, mikor éppen Balatonbogláron tett vitorlás­vizsgát.

Munkájával kapcsolatban elmondta, a Magyar Nemzeti Bankban dolgozni megtisztelő lehetőség, ez egy roppant nívós szakmai műhely hosszú évtizedek óta, nem vágyik el onnan. A köztársasági elnök férjeként azt tervezi, hogy segíteni fog azoknak a gyerekeknek, fiataloknak, családoknak, amelyeknek az átlagnál is nagyobb szükségük van a pénzügyi tudatosságra.

Veres István arról is beszélt, hogy büszke a feleségére, hogy ő Magyar­ország első polgára.

És nem elsősorban azért, mert nő. Ha valaki, én tudom, hogy méltó és alkalmas erre a feladatra. Ami számomra Kati közéleti sikereinél is fontosabb, hogy ő elsősorban anya és feleség. A maximalizmus, amit a munkájában képvisel, otthon is megjelenik. Hat évig volt otthon a gyerekekkel. Ebben az időszakban csak ez számított. Azóta is nagyon szoros a napi kapcsolata a gyerekeinkkel, és ő az, aki a kiterjedt család összetartásáról is gondoskodik

– magyarázta Veres.

Elmondta, ő maga sosem vágyott politikai feladatra, a család és a gyereknevelés terén viszont olyan közös, sziklaszilárd alapelvek mentén működnek feleségével, amelyek mindkettejük számára szentek és sérthetetlenek.

Az interjú teljes terjedelmében a linkre kattintva olvasható.

Borítókép: Veres István (Fotó: Mandiner/Földházi Árpád)