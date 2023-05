A miniszter ezután kijelentette, hogy nukleáris energia nélkül „illúzió, álom marad a zöld célok elérése”, enélkül nem lehetséges elegendő áramot termelni a lakosság és az ipar számára fenntartható módon.

Az atomenergiát olcsó, biztonságos és környezetbarát energiatermelési módnak minősítette, amellyel az államok függetleníthetik magukat a szélsőségesen kilengő nemzetközi energiapiacoktól. Majd azt is hangoztatta, hogy a paksi bővítés mintegy 17 millió tonna szén-dioxid kibocsátását és 3-3,5 milliárd köbméternyi földgáz felhasználását teszi elkerülhetővé évente.

Aláhúzta, hogy mindezen előnyök ellenére is küzdeni kell a nukleáris energiával szembeni hátrányos megkülönböztetés ellen az Európai Unióban, így egyes tagállamok akadályokat próbálnak gördíteni a jelenleg is zajló paksi beruházás elé is.