A Szövetséggel való megállapodás alapján a kormány folytatja a felvidéki magyar közösséget támogató programjait (videó)

A kormány ezentúl is folytatni fogja a felvidéki magyarság támogatása szempontjából kulcsfontosságú programjait a Szövetség nevű szlovákiai magyar párt kérésére, de ezek sikeréhez fontos a parlamenti képviselet megléte is, ezért lényeges az is, hogy minden magyar elmenjen szavazni hétvégén - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a szlovákiai Borsiban.

Forrás: Facebook /Szijjártó Péter Fotó: MARTON_KIRALY

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a Szövetség elnökével, Forró Krisztiánnal közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy helyi partnereivel áttekintették a kétoldalú kapcsolatrendszer és a felvidéki magyarság helyzetét, a közelgő szlovákiai parlamenti választás előtti állapotokat. "Ma a Szövetség elnökségének javaslatára abban állapodtunk meg, hogy folytatjuk a felvidéki magyar közösség támogatása szempontjából kulcsfontosságú programjainkat. Hogy ezek sikeresek legyenek, ahhoz pedig nagy segítséget jelentene az, ha maga a Szövetség is sikeres lenne" - hangsúlyozta. Mindannyian tudjuk, akik politikával foglalkozunk, hogy parlamenti képviselet nélkül nagyon nehéz eredményeket elérni. Azt is jól tudjuk, hogy a felvidéki magyarság érdekérvényesítése és a számunkra fontos programok megvalósítása akkor reális, hogy ha a Szövetségnek erős képviselete lesz Szlovákia nemzeti tanácsában - tette hozzá. Kitért arra is, hogy előző nap szlovák kollégája sms-ben arra kérte, hogy "viselkedjen rendesen", így ezt tiszteletben tartva felszólított minden felvidéki magyart, hogy szombaton vegyen részt a választáson, és éljen azzal a lehetőséggel, hogy egységes magyar pártra is lehet szavazni. Amennyiben ez az egységes magyar párt kellő támogatást kap a magyar emberektől, akkor a magyar képviselet vissza tud térni a szlovákiai nemzeti tanácsba - emelte ki.

Leszögezte, hogy Magyarországnak érdeke a jó kétoldalú együttműködés, amelyben a felvidéki magyarság fontos összekötő kapocs és erőforrás. "Minél erősebb ez az erőforrás, magyarul, ha van parlamenti képviselete, annál nagyobb hozzájárulást is tud adni a magyar-szlovák kapcsolatok fejlesztéséhez" - vélekedett. "Hosszú évekig küzdöttünk a Felvidéken is a szétszabdaltsággal, amelynek politikai lenyomata is volt több párt képében. Mára azonban sikerült elérnünk azt, hogy a magyarok, a magyar erő, az egy pártban koncentrálódik" - jelentette ki, köszönetét fejezve ki ezért a részt vevő politikusoknak. Szijjártó Péter megállapította, hogy az elmúlt években kiváló eredményeket sikerült elérni, és a szavai szerint ebben a felvidéki magyarság, s annak az anyaországgal fenntartott szoros kapcsolata főszerepet játszott. Ezért arról szeretném önöket biztosítani, hogy az anyaország, mint eddig is, a jövőben is minden létező támogatást megad ahhoz, hogy a felvidéki magyar közösség sikeres közösség legyen, s így hozzá tudjon járulni a közösen íródó szlovák-magyar sikertörténethez - jelentette ki.

Az eredményeket ismertetve emlékeztetett a kifejezetten a felvidéki magyarság kérésére néhány évvel ezelőtt megindított gazdaságfejlesztési programra, amelynek a fő célja az Észak-Magyarország és Dél-Szlovákia közötti gazdasági szövetek egyre sűrűbbre szövése volt. Ennek keretében csaknem négyezer vállalatot támogattak összesen 43 milliárd forint értékben, aminek nyomán 82 milliárd forintnyi beruházás jött létre a térségben - tájékoztatott. A miniszter közös sikernek nevezte azt is, hogy 2010 óta tizenhat új határátkelőhely nyílt a két ország között, és délután átadják immár a harmincnyolcadikat is, a munka azonban nem áll meg, még ebben az évben negyvenre fog nőni számuk. Aláhúzta, hogy a kormány támogatásával harminc új óvoda és bölcsőde épült a Felvidéken, 162-t pedig felújítottak, és 115 templom felújításához is hozzájárultak. "Negyvenezer gyermeknek adtunk oktatási-, nevelési támogatást, hiszen jól tudjuk, hogy anyanyelvünk és a közösség megmaradása elsősorban a gyermekeken múlik" - mutatott rá. Végül közölte, hogy hazánknak Szlovákia a harmadik legfőbb kereskedelmi partnere, a két ország közös határa 654 kilométer hosszú, ráadásul van egy még fontosabb ok a minél jobb viszonyra törekvésnek, mégpedig a csaknem félmilliós magyar kisebbség. Mondhatnám azt is, hogy van kis híján félmillió okunk arra, hogy a magyar-szlovák kapcsolatok folyamatos fejlesztésén dolgozzunk - összegzett. Szijjártó Péter köszönetet mondott a Szövetség nevű szlovákiai magyar párt politikusainak A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető azt hangsúlyozta, hogy Magyarországnak érdeke a jó együttműködés, a jó kapcsolat Szlovákiával, s ezen a területen a kormány összekötő kapocsként és erőforrásként tekint a felvidéki magyarságra. Szijjártó Péter ezért köszönetét fejezte ki az Összefogásból, a Magyar Közösség Pártjából (MKP) és a Most-Hídból a Szövetségbe igazoló és ott maradó politikusoknak, hogy "a magyarság érdekét tartják, tartották szem előtt, ami nyilvánvalóan sok esetben okoz talán még személyes lemondást is". "De akik most itt vannak, nekik az erejük épp abban áll, hogy kellő sorrendet tudtak felállítani a magyar közösség érdeke és a saját személyes érdekeik vagy büszkeségük között" - fogalmazott. "Ezért mi is büszkék vagyunk rátok, büszkék vagyunk a Szövetség pártra, büszkék vagyunk a Szövetség vezetőire, büszkék vagyunk az MKP-ból, a Hídból és az Összefogásból érkezett politikusokra is, hogy megértettétek az idők szavát, és világosan láttátok, látjátok azt, hogy az erős magyar képviseletnek az Összefogás, a Szövetség és a Híd és az MKP az alapja" - emelte ki. "Úgyhogy sok sikert kívánok nektek szombatra, és egészen biztosak lehettek abban, hogy mi is nagyon fogunk izgulni, szurkolni fogunk az egész nap folyamán, és várjuk a jó híreket" - közölte.



