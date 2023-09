Novák Előd: Vonának 2016-ban kellett volna új pártot alapítania

A Mi Hazánk nem kívánja kommentálni, mi a programírással foglalkozunk, nem a többi párttal – reagált a Magyar Nemzet megkeresésére Novák Előd azzal kapcsolatban, hogy Vona Gábor, a Jobbik korábbi elnöke bejelentette, pártot alapít. A Mi Hazánk alelnöke annyit mondott, hogy Vona Gábornak 2016-ban kellett volna új pártot alapítania, nem a Jobbikot kisiklatnia.

Vona térítette el a Jobbikot a baloldal felé, nyíltan az általa »XXI. századinak« nevezett Momentummal keresve a szövetséget. Most már komolytalan ez a sok baloldali párt, néhány hete jegyezték be Márki-Zay pártját, és Jakab Péter mozgalma is most alakult párttá– fogalmazott Novák Előd, hozzátéve, ráadásul Vonának az elmúlt évekből tán legismertebb javaslata, hogy az önkormányzatok legyenek pártmentesek, erre meg fél évvel az önkormányzati választás előtt pártot alapít. – Hiteltelen, és talán még mindig nem tudja, hogy fiú-e, vagy lány – tette hozzá Novák Előd.

Ez most komoly? – Gyöngyösi örül Vona pártalapításának

Üdvözöljük a Jobbik egykori elnökének visszatérését a közéletbe, vártuk, bíztunk benne és számítottunk is rá – közölte Gyöngyösi Márton, a Jobbik jelenlegi elnöke Vona Gábor visszatérésére - írja a Magyar Nemzet.

A pártelnök úgy fogalmazott, a magunk részéről régóta szorgalmazzuk, hogy hasonló, jobboldali-centrista értékalapokon álló pártok, szervezetek szövetségeket kössenek a Fidesz nemzetellenes és korrupt rendszerével szemben, valamint megfelelő alternatívát mutassanak fel a baloldali pártok ellensúlyozására.

Gyöngyösi sok erőt és kitartást kíván Vona Gábornak ebben a küzdelemben.