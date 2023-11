Két jelentés jelent meg, az egyik a New York Times cikkében, a másik pedig a német televízió által végzett kutatásban. Mind a kettő azt mutatta ki, hogy a tettesek az ukránok voltak. Ugyanakkor ezek a jelentések azt is elmondták, hogy erről a Zelenszkij nem tudott és amerikaiak nem is hallottak róla. Ez így nyilvánvalóan lehetetlen, hogy egy ukrán ezredes, vagy bárki más fogja magát, és fölrobbantja Európa legfontosabb vezetékeit