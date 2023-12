Az Egyesült Államok szerint történtek lépések a gázai civilek védelmére az izraeli hadművelet közepette

Az amerikai értékelés szerint Izrael tett lépéseket annak érdekében, hogy korlátozza a Gázai övezetben a Hamász ellen zajló katonai műveletek civil áldozatainak számát - nyilatkozta a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője vasárnap.

John Kirby, a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban kifejtette azt is, hogy az amerikai adminisztráció korábban megosztotta nézeteit és tapasztalatait Izraellel a civil lakosság védelmével kapcsolatban.

Tagadta, hogy Washington bármilyen feltételhez kötné az Izraelnek juttatandó biztonsági támogatások folyósítását.

Annak leállítása nem kerül szóba, a segítség folytatódik a Hamász megsemmisítése érdekében - mondta.

A Nemzetbiztonsági Tanács kommunikációs koordinátora azt is kijelentette, hogy a Fehér Háznak nincs vitája Izraellel, és mindkét fél úgy látja, hogy a Palesztin Hatóság reformokra szorul, valamint "revitalizálásra".

John Kirby a Hamász által fogolyként tartott amerikaiakat illetően úgy nyilatkozott, hogy nem rendelkeznek teljes rálátással a sorsukról, és "8 vagy 9, de inkább 9 emberről lehet szó", valamint további egy amerikai nőt tartanak eltűntként nyilván. Megállapította, hogy

az amerikai fél továbbra is törekszik a tűzszünet újraélesztésére, hogy további túszok nyerhessék vissza szabadságukat.

Lloyd Austin védelmi miniszter szombaton, a Reagan National Defense Forum, az amerikai nemzetbiztonságról szóló éves konferencián számolt be a Pentagon és az amerikai adminisztráció Izrael támogatását érintő politikájáról.

Hangsúlyozta, hogy

"az Egyesült Államok a jövőben is Izrael legszorosabb barátja marad a világon".

Hozzátette ugyanakkor, hogy továbbra is nyomást fognak gyakorolni az izraeli vezetésre a civilek védelme és a segélyszállítmányok bővítése érdekében.

"Ismételten is világossá tettem az izraeliek számára, hogy a civilek védelme Gázában erkölcsi felelősség és stratégiai alapvetés" - fogalmazott a Pentagon vezetője. A védelmi fórumon tartott beszédében a miniszter a Hamász elleni városi hadviselést az Iszlám Állam elleni hadműveletekhez hasonlította, amelyek során az abban résztvevő nemzetközi koalíció tagjai elegendő tapasztalatot gyűjtöttek össze a civil lakosság védelmének módjaival kapcsolatban, ezt pedig megosztják Izraellel is.

Lloyd Austin megismételte az amerikai kormány sokszor hangoztatott álláspontját, miszerint Washington a palesztinok jövőjére vonatkozóan a kétállami megoldást tartja az egyetlen járható útnak, ami kivezet a konfliktusból.

Katonai szóvivő: az izraeli hadsereg kiterjeszti hadműveletét a Gázai övezet egészére

Az izraeli hadsereg a radikális iszlamista Hamász ellen indított hadműveletét kiterjeszti a Gázai övezet egészére - jelentette be vasárnap este Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője Tel-Avivban.

"Az IDF (izraeli védelmi erők) kiterjeszti szárazföldi műveletét a Hamász központjai ellen szerte a Gázai övezetben"

- mondta a katonai illetékes. "Az erőink szemtől szembe kerülnek a terroristákkal és végeznek velük" - tette hozzá Hagari.

Egyben közölte, hogy

a délen folytatott műveletek "nem lesznek kevésbé erőteljesek" az északiaknál.

Az izraeli sajtó a nap folyamán arról számolt be, hogy izraeli csapatok a Gázai övezet déli részén is harcolnak és több lakónegyedben is kiköltözésre szólították fel a civileket. A palesztin térség északi részéből százezrek menekültek az izraeli hadművelet elől délre. A helyi palesztin lakosok azt mondják, hogy már nincs hova menekülniük az elszigetelt övezetben.

Az IDF saját közlése szerint

a harcok pénteki újrakezdése óta masszív légicsapásokat hajtott végre a Gázai övezet déli részén.

Izrael a Hamász október 7-i, 1200 halálos áldozattal járó összehangolt támadását követően megfogadta a terrorszervezet felszámolását. A Gázai övezetben végrehajtott izraeli válaszcsapásokban eddig több mint 15 500-an vesztették életüket és 41 ezren sebesültek meg a gázai egészségügyi hatóságok szerint.

A Gázai övezet mintegy 2,3 millió lakójából 1,8 millióan voltak kénytelenek elmenekülni otthonaikból.

Miniszterelnöki szóvivő: Izrael mindent megtesz a gázai humanitárius segélyekért

Mark Regev, Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szóvivője külföldi újságíróknak kijelentette, hogy

Izrael gondoskodni fog a humanitárius segélyek Gázai övezetbe jutásáról

- jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.

Mark Regev kijelentette, hogy Izrael a harcok újraindulása után, a tűzszünet összeomlását követően is gondoskodni fog a humanitárius segélyek bejuttatásáról a Gázai övezetbe.

Regev visszautasította azt a vádat, hogy az izraeli hadsereg túl keveset tenne a Gázai övezet civil lakosságának védelme érdekében a harcok közepette.

"Mindent megteszünk, hogy egyrészt különbséget tegyünk elkeseredett ellenségeink, a terroristák és a polgári lakosság között, másrészt a civilek védelme érdekében" - közölte Regev.

"Csakis a Hamász okozta a Gázai övezetben zajló háborút és a fegyverszünetet követően az ellenségeskedések kiújulását. Lakónegyedeket, kórházakat és mecseteket használ, hogy elrejtse katonai terrorgépezetét"

- emelte ki az izraeli szóvivő.

"Izrael nem enged meg olyan helyzet fennmaradását, melyben a Hamász terroristái a határon vannak" - utalt az ütközőzóna esetleges létrehozására a háború végén.

"A háború hosszú lesz, és nincs időbeli korlátja"

- hangsúlyozta Mark Regev a Hamász ellen az október 7-i terrortámadást követően indított harcokról.

Újabb orosz állampolgárok hagyhatták el a Gázai övezetet

Orosz állampolgárokból és családtagjaikból álló, 133 fős csoport hagyta el a Gázai övezetet a rafahi határátkelőn keresztül – közölte vasárnap az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma.

A kimenekített embereket a tárca kairói munkacsoportjának központjában szállásolták el, ahol az ellátás mellett orosz pszichológusoktól és orvosoktól kapnak támogatást, továbbá segítséget a hivatalos eljárások intézésében.

Az orosz rendkívüli helyzetek minisztériuma az evakuálási művelet megkezdése óta nyolc repülőgépet indított Kairóból Moszkvába a palesztin-izraeli konfliktusövezetből oroszokkal és hozzátartozóikkal. A minisztérium eddig 761 embert, köztük 360 gyermeket szállított el légi úton Oroszországba.

Ferenc pápa: fájdalom, hogy véget ért a gázai övezeti tűzszünet

Fájdalmasnak nevezte vasárnap Ferenc pápa advent első vasárnapján küldött üzenetében, hogy a Gázai övezetben véget ért a tűzszünet, s egyúttal újabb fegyvernyugvás mielőbbi életbe léptetése mellett emelt szót.

Gyengélkedése miatt a pápa a Szent Péter tér helyett ismét vatikáni lakosztályából jelentkezett be, és a szentszéki államtitkárság egyik munkatársa olvasta fel helyette beszédét.

A pápa fájdalmát fejezte ki, és súlyosnak nevezte, hogy az izraeliek és palesztinok között megszakadt a tűzszünet.

„Ez halált, pusztítást és nyomorúságot jelent” – hangoztatta Ferenc pápa, aki az izraeli túszok szabadon engedését, valamint a gázai lakosság megsegítését szorgalmazta.

Remélem, hogy mind, akik érintettek ebben, amilyen hamar csak lehetséges, új megállapodást tudnak kötni a tűzszünetről

– fogalmazott a pápa.

Izraeli katonák sebesültek meg a Hezbollah támadásában

Az Izraeli Védelmi Erők közlése szerint több katona könnyebben megsebesült repeszektől, miután Libanonból páncéltörő rakétatámadás érte a hadsereg egyik járművét Beit Hillel település közelében.

A Hezbollah közleményben vállalta magára a támadást.

Az IDF szerint több rakétát is kilőttek a határ menti Dov-hegy térségére, válaszul az izraeli hadsereg tüzérséget vetett be – írja az Origo a The Times of Izrael cikkére hivatkozva.

ENSZ: négyből három gázai kényszerült elhagyni a lakóhelyét

Az ENSZ humanitárius hivatalának (OCHA) legújabb becslése szerint mintegy 1,8 millió ember – Gáza lakosságának nagyjából 75 százaléka – kényszerült lakóhelye elhagyására. A hivatal ugyanakkor hozzátette, hogy nehéz pontos statisztikát kiállítani.

Izrael megnevezte, szerinte ki a felelős a tűzszünet kudarcáért

Mark Regev izraeli miniszterelnöki tanácsadó a Hamászt hibáztatta, amiért kudarcba fulladtak a tűzszünet meghosszabbításáról szóló tárgyalások – írja az Origo a BBC-re hivatkozva. Álláspontja szerint a Hamász nem tartotta be a foglyok szabadon engedéséről szóló megállapodásukat.

Ha a gázai embereknek panaszaik vannak, tudják, kire mutogassanak

– fogalmazott Regev.

Mint ismert, hét napos tűzszünet után péntek reggel kiújultak a harcok. Mind a Hamász, mind Izrael egymást okolja ezért.

Izrael a Gázai övezet déli részén is harcol

Az izraeli hadsereg (IDF), amely a Gázai övezet déli részén is harcol, kiköltözésre szólította fel több lakónegyedben a civileket – jelentette a helyi média vasárnap.

Az izraeli hadsereg arab nyelvű szóvivője, Aviháj Edri felszólította a Gázai övezet déli részén Hán-Junisz több lakónegyedének lakóit, hogy hagyják el otthonukat. A figyelmeztetés al-Makta, al-Katiba, Hamad, al-Szatar, Bani Suheila és Main negyedre vonatkozik.

Az ott élőknek a humanitárius zónákba kell távozniuk a korábban közzétett térkép alapján a harcok idejére. „Az evakuálási utasítások betartása a legbiztonságosabb módja megőrizni saját maga és családja életét és biztonságát” – írta X-fiókjában a hadiszóvivő.

Az IDF a harcok pénteki újrakezdése óta bejelentette, hogy erői tovább támadják az iszlamista Hamász terrorszervezet célpontjait, felszámolják a terroristákat és megsemmisítik fegyvereiket.

„A légierő szombat este folytatta az offenzívát a Gázai övezetben. A célpontok között alagutak lejáratai, katonai parancsnokságok, lőszerraktárak és más katonai létesítmények vannak” a katonai jelentés szerint.

Emellett egy katonai repülőgép a szárazföldi egységek irányításával távolról felszámolt egy terroristacsoportot. Szombaton a haditengerészeti erők is több száz lövedékkel támadták a Hamász célpontjait és segítették a szárazföldi erőket.

A Hamászhoz kötődő Sahab nevű gázai hírügynökség arról számolt be, hogy az IDF kiterjedt légi és földi, tüzérségi támadásokat hajtott végre a Gázai övezet északi részén, valamint Hán-Junisznál, az övezet déli részén.

A hadsereg nyilvánosságra hozta két, a Gázai övezetben elesett katona nevét. Egyikük, egy húszéves sorkatona november 14-én sebesült meg súlyosan, és szombaton meghalt. Egy másik, 25 éves katona szombat este az övezet közepén vívott csatában vesztette életét.

Palesztin jelentés szerint a ciszjordániai telepesek agyonlőtték a harmincnyolc éves Ahmed Musztafa Aíszit, és megsebesítettek három másik palesztint Karavat Bani Haszan faluban, Ariel város közelében. Emellett felgyújtottak egy házat és járműveket is.

Az izraeli hadsereg szóvivője azt közölte, hogy miután jelentés érkezett a palesztinok és izraeliek közötti összecsapásról, katonai erők érkeztek a helyszínre, és elkezdték feloszlatni a tüntetéseket és felszámolni a lövöldözést.

A palesztinok petárdákat lőttek a katonákra, egy izraeli állampolgár és négy palesztin megsérült. Az erők biztosították a sebesültek orvosi elsősegély-ellátását, az esetet kivizsgálják és átadják a rendőrségnek

– áll a katonai közleményben.

Izraeli légitámadás a Gázai övezet északi részén Dél-Izraelből nézve 2023. december 2-án

Fotó: Leo Correa / Forrás: MTI/AP

A kiszabadult túszok sorstársaik szabadon bocsátását követelik

A Gázai övezetben korábban fogságban tartott túszok szombaton először szólaltak meg nyilvánosan, sürgetve a Benjámin Netanjahu vezette izraeli kormányt, hogy biztosítsa a még mindig a palesztin területen, az iszlamista Hamász mozgalom által fogva tartott túszok szabadon bocsátását.

A túszok, akik közül néhányat a pénteken lejárt hétnapos humanitárius szünet keretében engedtek szabadon, egy videóban szólaltak meg, amelyet egy tel-avivi nagygyűlésen több ezres tömegnek közvetítettek.

A négy nő rövid interjúkban beszélt a félelemről, éhezésről és alváshiányról, amelyet a fogságban tapasztaltak, miután elrabolták őket a Hamász október 7-én izraeli földön elkövetett támadásakor, amely a háborút kirobbantotta.

A támadásban a hatóságok szerint mintegy 1200 ember halt meg, többségük civil, további 240 embert pedig elraboltak és a Hamász által ellenőrzött Gázai övezetbe vittek.

„A lányaink olyan dolgokat láttak, amelyeket az ilyen korú gyerekek vagy bármilyen korúak nem láthatnak” – mondta a 45 éves Danielle Aloni, akit november 24-én engedtek szabadon ötéves kislányával együtt.

„Élelem nem volt bőven, és minél több idő telt el, annál kevesebb volt” – mondta a 84 éves Dica Heiman, akit kedden engedtek szabadon.

A kiszabadult emberek felszólították az izraeli kormányt, hogy tegyen meg minden szükséges lépést a többi túsz szabadon bocsátása érdekében.

A tanúvallomások sugárzása egy nappal az Izrael és a Hamász közötti hétnapos humanitárius szünet befejezése után történt, amelynek eredményeképpen 80 izraeli túszt engedtek szabadon 240 izraeli börtönben tartott palesztin fogolyért cserébe.

Az izraeli bombázások pénteken újraindultak a Gázai övezetben, ahonnan a Hamász rakétákat indított izraeli területek ellen.

Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője szombaton közölte, hogy még mindig 137 izraelit és külföldit tartanak fogva a palesztin területen, amelyet Izrael 16 év blokád után „teljes ostrom alatt” tart, és ahol a humanitárius szükségletek óriásiak.

A Hamász-kormány szerint az ellenségeskedések kezdete óta több mint 15 ezer ember, köztük több mint 6150 18 év alatti halt meg az izraeli csapásokban.

Izrael megkönnyíti a segélynyújtást Gázába

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egyik vezető tanácsadója azt mondta, Izrael könnyíteni fogja a humanitárius támogatás Gázába jutását, miközben a harcok folytatódnak.

Mark Regev egy sajtótájékoztatón kijelentette, hogy

Izrael mindent megtesz annak érdekében, hogy a gázai civilek ne kerüljenek kereszttűzbe.

Újabb borzalmak derültek ki a Hamász-fogságról

Szinte mint jó barátok, úgy búcsúztak az izraeli túszoktól a Hamász palesztin terrorszervezet katonái: integettek nekik, megölelték őket, és még háziállataikat is kezükben tarthatták a civilek, miközben átadták őket Izraelnek. Ugyanezek a terroristák október 7-én Izraelbe betörve közel 1400 embert, többségükben civileket mészároltak le és emberek százait hurcolták magukkal a Gázai övezetbe. Az izraeli védelmi erők (IDF) arra hívták fel a figyelmet, hogy amit az utóbbi napokban láthattunk, csupán színjáték – írja a Magyar Nemzet.

Az IDF egyik videós összeállításában még azt is hallani lehet, hogy két túszt, egy nőt és egy kislányt angolul arra utasítanak, folytassák az integetést azután is, hogy beszálltak a Vöröskereszt autójába.

A kiszabadult civilek arról számoltak be, csak akkor voltak biztosak szabadságukban, amikor már izraeli földön voltak. Voltak, akik arról meséltek, hogy útban a fogolyátadás helyszínére meg akarták támadni őket.

Noha a túszok többsége sértetlenül tért haza, sokan látványosan lefogytak, egy 84 éves hölgy ráadásul olyan súlyos állapotban volt, miután nem kapta meg gyógyszereit, hogy mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Voltak, akikkel köszönőlevelet írattak a terroristák, melyben „rendkívüli emberségüket” emelték ki.