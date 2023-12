"A világ keresztényeinek tekintete most is Betlehem felé fordul, mint minden karácsonykor, de ott most ezekben a napokban a fájdalom tölti meg a szíveket, és csend honol" - mondta az egyházfő, aki hagyománya szerint felsorolta a világ összes háború dúlta térségét, köztük a "mártír" Ukrajnát, Szíriát, Jement, és békét sürgetett mindenütt, Libanonban pedig politikai és társadalmi stabilitást. Mint mondta, végleges békét szeretne Örményország és Azerbajdzsán között, a menekültek biztonságos hazatérését, kölcsönös tiszteletet a szembenálló felek vallási hagyományai és imahelyei iránt.

Megemlékezett az afrikai Száhel-övezetet, az Elefántcsontpartot, Szudánt, Kamerunt, a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Dél-Szudánt sújtó konfliktusról. A testvériség erősítését sürgette a Koreai-félsziget két országa között.

Megoldást kért a társadalmi és politikai feszültségekre, az embereket méltóságuktól megfosztó szegénységre és a fájdalmas kivándorlásra a dél-amerikai kontinensen.

Kijelentette, hogy nemet kell mondani a háború logikájára: az összes háború nem más, mint céltalan utazás, győztesek nélküli vereség, megbocsáthatatlan őrültség. A háborúk megállításához - tette hozzá - mindenekelőtt a fegyverekre kell nemet mondani, mert "ha sérült lelkű ember keze ügyébe kerül a halál eszköze, akkor előbb vagy utóbb használni is fogja" - jelentette ki.

Hogy lehet békéről beszélni, ha nő a legyártott és eladott fegyverek száma?

- tette fel a kérdést. Úgy vélte, a tömeggyilkosságok nagy része "fülsüketítő csendben, de sokak tudtával" történik. Az emberek kenyeret és nem fegyvert akarnak; azok, akik nehezen tudnak megélni, békéért könyörögnek, és fel sem tudják fogni, mennyi állami pénz megy el a fegyverkezésre. "Beszéljenek róla, írjanak róla, kerüljenek napvilágra a háborúk szálait mozgató érdekek és a belőlük származó nyereség nagysága!" - szólított fel a pápa.

Emlékeztetett arra, hogy a Megváltó születését Betlehemben a szentföldi kisdedek legyilkolása követte: "Hány ártatlan kisdedet mészárolnak le ma is a világban, olyanokat is, akik még az anyaméhben vannak, hányat a háború elől menekülő, elkeseredett emberek gyermekei közül? Ők a mai világ Kisjézusai".

A betlehemi gyermek azt kéri tőlünk, hogy legyünk a hangja azoknak, akiknek a szava nem hallatszik: az ártatlanoké, az éhezőké, a munkanélkülieké, a jobb jövő reményében elvándorlóké, a gátlástalan emberkereskedőknek kiszolgáltatottaké - mondta.