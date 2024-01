A tényfeltáró írásból kiderül, hogy például az LMP pártalapítványa, az Ökotárs Alapítvány is szerepel a lobbiszervezetek nyilvántartásában.

A szervezet, ahol olyan politikusok kezdték a pályájukat, mint például a Karácsony Gergely bizalmasának számító Temesvári Szilvia egykori LMP-s, márapárbeszédes politikus, aki a kezdetektől a Soros-féle Open Society Foundation zsoldjában áll, és ezt az európai uniós regisztrációjukban is bevallották.

Az évi kétmillió eurós, azaz mai árfolyamon számítva 765 millió forintos összbevételéből 155 ezer dollárt közvetlenül az Open Society fizetett, de az osztrák Környezetvédelmi Minisztérium is pénzeli a magyar alapítványt, sőt az amerikai külügyminisztérium alapítványa, a United States Agency for International Development (USAID) is beszállt a papíron környezetvédelmi szervezet finanszírozásába. De az NGO legnagyobb támogatója több mint egymillió euróval az Európai Unió – derítette ki a Tűzfalcsoport.

