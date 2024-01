Az államtitkár közlése szerint mára a kereszténység a világ legüldözöttebb vallása lett, évről évre mintegy ötezer embert gyilkolnak meg azért, mert Krisztust követi. Hozzátette: a támadások jelentős része, mintegy 80 százaléka Nigériában történik. Karácsonykor az afrikai országban "dzsihadista, iszlamista eszméket valló pásztortörzsek" 20 keresztény települést támadtak meg és mintegy 200 keresztényt lemészároltak. A felvételek szerint tudatosan a karácsonyi istentiszteletekre időzítették támadásokat, amelyek mögött a dzsihadista iszlamista motiváció áll - mondta Azbej Tristan.

Kitért arra is, hogy a nyugati sajtóban csak kevesen számoltak be az eseményekről, és azokat úgy állították be, mint pásztortörzsek földművelő falvak elleni támadását. Arról nem beszélnek, hogy a hírek szerint az Al-Kaida iszlamista terrorszervezet által felfegyverzett és kiképzett dzsihadista törzsek állhatnak a keresztény embereket, közösségeket ért támadás mögött - mondta.