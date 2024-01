Jelen állás szerint ugyanis a IV. kerületben a jelenleg regnáló Déri Tiborral szemben a DK és a Kétfarkúak is indítanak jelöltet Trippon Norbert, valamint Nagy Dávid személyében. Az V. kerületben a momentumos Kerpel-Fronius Gábor mellett Juhász Péter a kutyapárt színeiben, illetve egy civil jelölt is szeretné legyőzni a jelenlegi fideszes Szentgyörgyvölgyi Pétert. A DK-s Niedermüller Péterrel szemben a VII. kerületben civilként Lajos Béla indul, míg a X. kerületben a DK és a Momentum is leváltaná a kormánypárti Kovács Róbert Antalt.

Pokorni Zoltánnak is több ellenféllel szemben kell felvennie a kesztyűt a XII. kerületben. A XI. kerületben momentumos, LMP-s és kutyapártos jelölt is van már. Áll a bál Zuglóban is, ahol a jelenlegi szocialista polgármestert, Horváth Csabát a Momentum Rózsa András személyében leváltaná.