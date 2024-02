– Sulyok Tamást, az Alkotmánybíróság elnökét javasoljuk államfőnek – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a kormánypártok Balatonalmádiban tartott kihelyezett frakcióülésén. A Magyar Nemzet tudósítása szerint elmondta, február 26-án dönt az Országgyűlés a korábbi államfő lemondásának elfogadásáról. Kiemelte, hogy a jelölési folyamat attól is függ, hogy az ellenzéki pártok állítanak-e jelöltet, és annak fényében lehet majd a választás időpontja.

Sulyok Tamás államfőjelöltségét a Fidesz és a KDNP országgyűlési képviselői is támogatják – jelentette be Kocsis Máté (j), a nagyobbik és Simicskó István (b), a kisebbik kormánypárt frakciójának vezetője a két párt kihelyezett frakcióüléséről tartott sajtótájékoztatón

Fotó: Máthé Zoltán / Forrás: MTI

A frakcióvezető bejelentette azt is, hogy Deutsch Tamást javasolják a Fidesz-KDNP európai parlamenti listavezetőjének.

Kocsis Máté kitért arra is, hogy ma a bíróság elítélte Varju Lászlót, ezért felszólította a Demokratikus Koalíció politikusát, hogy haladéktalanul távozzon a magyar közéletből. Kocsis Máté Fekete-Győr Andrástól, a Momentum politikusától is ugyanezt kérte bírósági ügye következtében. Az antifák és a Szikra Mozgalom fellépése miatt Kocsis Máté azt kérte, hogy fejezzék be az erőszakot.