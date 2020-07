Emmi: idén is lehet pályázni családbarát munkahelyek kialakítására

A nyertesek az erkölcsi elismerésen és a támogatási összegen túl jelentős kommunikációs és PR értéket is kapnak.

Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) tizedszer hirdet pályázatot családbarát munkahelyek kialakítására – közölte a tárca szerdán.

A minisztérium ismertetése szerint idén 80 millió forint keretösszegű kiírásra pályázhatnak kis-, közép- és nagyvállalatok, valamint költségvetési szervek augusztus 3-áig. A pályázaton legfeljebb 5 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A pályázat olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító programokat, intézkedéseket támogat, amelyek elősegítik a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A kiírás egyszerre díjazza és ismeri el a munkahelyek már létező és még tervezett családbarát intézkedéseit és fejlesztéseit.

A nyertesek az erkölcsi elismerésen és a támogatási összegen túl jelentős kommunikációs és PR értéket is kapnak, hiszen a cím használata hozzájárul a nyertes vállalatok és szervezetek pozitív munkáltatói képéhez és a munkáltatói márkaépítéshez is. A családbarát működés mindezeken felül jelentős előnyt biztosíthat a képzett munkavállalókért folytatott versenyben is – mutattak rá a közleményben.

A Családbarát Munkahely pályázatnak köszönhetően évről évre egyre több vállalatnak és intézménynek nyílik lehetősége családbarát kezdeményezések, szolgáltatások vagy programok bevezetésére.

Eddig 341 pályázó csaknem 400 millió forintos támogatásban részesült, amelyből az elmúlt években egyebek között olyan jó gyakorlatok valósultak meg, mint gyermekfelügyelet és óvodai ellátás biztosítása, játszószoba kialakítása, szünidei táborok szervezése, szünidei fizetett szabadság bevezetése, de különböző előadássorozatok szervezésére, családi nyaralásokhoz történő hozzájárulásra is találni példát – írták.

A közleményben hangsúlyozták: a kormány 2010 óta családbarát országot épít, a családbarát szemlélet ma már az élet számos területén tetten érhető, legyen szó a családtámogatások folyamatos bővítéséről, vagy a különböző családbarát kezdeményezésekről.

A pályázati kiírás szerdától az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő honlapján, a www.emet.gov.hu címen érhető el.