Fidesz: mondjon le Budapest vezetése, vagy kezdjen el dolgozni!

A Fidesz–KDNP fővárosi frakciója arra a főpolgármesteri kijelentésre reagált, mely szerint lemondott helyettese a pozíció és tisztség helyett a munkát választja.

Alapvetően mást gondolunk tehát a világról. Szemben Karácsonnyal, szerintünk Budapest vezetése nem egy pozíció és tisztség, ahol nem kell dolgozni, csak élvezni a hatalmat – így reagált a Fidesz–KDNP fővárosi frakciója arra a főpolgármesteri kijelentésre, mely szerint „Dávid azt a tiszteletre méltó döntést hozta, hogy a pozíció és tisztség helyett a munkát választja…” – vette észre a Magyar Nemzet.

„Vajon mi történhetett 2020. november 19-én este? – tette fel a kérdést Facebook-posztjában a budapesti Fidesz. – Nem tudhatjuk. Talán a főpolgármesteri Facebook-írók már hazamentek, talán Karácsony Gergely fáradt volt, de maga ült a saját közösségi oldala elé posztolni, talán bosszantotta Dorosz Dávid távozása, talán a hidegfront… Sok-sok talán. De megszületett az az őszinte mondat, amely rávilágít mindenre, amit 2019 ősze óta megélünk Budapest új vezetése részéről” – írta a kormánypárti frakció.

Karácsony Gergely a következő mondatot tette közzé: „Dávid azt a tiszteletre méltó döntést hozta, hogy a pozíció és tisztség helyett a munkát választja…” Karácsony Gergely négy órával később korrigálta bejegyzését, amely a szerkesztési előzményekben megtekinthető.

„Alapvetően mást gondolunk tehát a világról. Szemben Karácsonnyal, szerintünk Budapest vezetése nem egy pozíció és tisztség, ahol nem kell dolgozni, csak élvezni a hatalmat. Szerintünk a nemzet fővárosának vezetése hatalmas feladat, megtiszteltetés és bizalom a választóktól, amely alázatot és rengeteg munkát követel! Ez a nézetkülönbség áthidalhatatlan, nem politikai, hanem emberi. Vagy mondjon le Budapest vezetése, vagy kezdjenek el végre dolgozni” – szólította fel a balliberális vezetést a Fidesz.

Ahogy megírtuk: távozik Karácsony Gergely főpolgármester klímavédelemért és fejlesztésért felelős helyettese. Bár a párbeszédes Dorosz Dávid a Facebook-oldalán csütörtök este közzétett bejegyzésében azzal indokolta lemondását, hogy a „kormány mindent megtesz, hogy ellehetetlenítse a főváros munkáját”, érdemes felidézni, hogy Karácsony Gergely párttársa előző tisztségében – városüzemeltetési főpolgármester-helyettesként – sem felelt meg az elvárásoknak, és a szocialista Tüttő Katát ültették a helyére. Továbbá az is különös egybeesés, hogy mindössze egy nappal később, pénteken jelenti be Karácsony Gergely a megszorító csomagja részleteit. A főpolgármester már korábban jelezte, hogy a városvezetésen is spórolnak, és logikus lépés az öt főpolgármester-helyettes valamelyikétől megszabadulnia.