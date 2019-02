Hiába zárult le a szudáni polgárháború, továbbra is sok nőt ér erőszak

Továbbra is rengeteg nő esik szexuális erőszak áldozatául Dél-Szudánban, noha az országban dúló polgárháborút papíron már lezárták a szemben álló felek – mondta Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa pénteki sajtótájékoztatóján.

Az ENSZ dél-szudáni missziójának (UNMISS) és a főbiztos hivatalának értesülései szerint tavaly szeptember és december között legalább 134 nő és kiskorú lány vált nemi erőszak áldozatává, további 41 pedig szexuális és fizikai bántalmazás más formáit szenvedte el. Az áldozatok közt egyaránt voltak terhes nők és szoptatós anyák is, és akadtak nyolcéves kislányok is. A jelentés említést tesz csoportos nemi erőszakokról is, és arról, hogy az áldozatokat gyakran brutálisan össze is verték.

Bachelet szerint a Dél-Szudánban uralkodó bizonytalan helyzet miatt a fegyveres csoportok tagjai úgy gondolják, senki nem fogja őket felelősségre vonni az elkövetett erőszakos cselekmények miatt.

A jelentés elismeri, hogy a civilek elleni erőszak számában jelentős visszaesés történt a dél-szudáni polgárháborút lezáró, tavaly szeptemberben aláírt békemegállapodás óta, kiemeli azonban, hogy a harcokkal összefüggésbe hozható szexuális erőszakhullám továbbra is megállíthatatlanul terjed országszerte.

Az ország számos részén még mindig nagy a létbizonytalanság, az élelmiszerhiány, és a nőknek gyakran hosszú utat kell megtenniük, hogy élelemhez, vízhez és tűzifához jussanak, nem ritkán pedig a fegyveres csoportok területein is át kell haladniuk, ami nagyon veszélyes a biztonságukra.

Dél-Szudán 2011-ben vált függetlenné Szudántól. A világ legfiatalabb államában 2013-ban polgárháború tört ki Salva Kiir államfő és Riek Machar lázadóvezér politikai vitája miatt. Az összecsapásokban több tízezren meghaltak, több millióan pedig menekülésre kényszerültek. Kiir és Machar 2018 szeptemberében írta alá a háborút lezáró békemegállapodást.