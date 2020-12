Jó asztalosokra most is nagy szükség van a tapasztalat szerint

Nőtt a várakozási idő, de több lett a munka is. Az asztalosipar helyzetéről és az aktuális trendekről Rapcsányi Tamás asztalost kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

– A vírus, kisebb kellemetlenségektől eltekintve, nem akasztotta meg különösebben az asztalosipart. Kevés itthon a jó szakember, talán még több is lett a munka, mint előtte – mondja Rapcsányi Tamás, hozzátéve: fontos, hogy a közösségi oldalakon is jelen legyenek, sokszor az interneten „találkoznak” először az ügyfeleikkel, pláne most, járványhelyzetben.

A több rendelés mellett persze akadtak gondok is. Rapcsányi Tamás például külföldi munkáját veszítette el, ezután kezdett el itthon dolgozni. De úgy látja, egyébként is biztonságosabb most egyéni vállalkozóként működni: a veszélyesnek gondolt munkakörnyezetet bármikor ott lehet hagyni, ő maga többet dolgozik a műhelyében, ezzel is csökkentve a fertőzésveszélyt. Megrendelést nem mondtak le nála, de halasztásra volt példa, egy esetben pozitív teszt miatt. Ha terepen dolgozik, természetesen ő és a megrendelői is maszkot viselnek, a szerelés után pedig rendszeresen fertőtleníti a szerszámokat.

Okozott fennakadást a beszerzés is: volt, hogy négy-öt nap alatt megkapta a rendelést, de olyan is előfordult, hogy tizenöt munkanapot kellett várni. A bútoráruházakban általánosan megnőtt a várakozási idő.

– A vásárlókat erőteljesebben érintette a vírus, akadt, aki a tervezett lakásfelújítását halasztotta el a járvány miatt. Pozitív hozománya a vírusnak, hogy az asztalosok jobban segítik egymást. Amikor elindultam a munkáimmal, én is több kollégámtól kaptam ajánlást – mondja Rapcsányi Tamás.

Ami pedig a trendeket illeti: a szakember úgy tapasztalja, még mindig nagyon népszerűek a magasfényű bútorok a megrendelők körében, de ő és kollégái is egyre többször szerelnek antracit és faszínek kombinálásával megálmodott bútorokat. A funkcionalitást és a praktikusságot helyezik előtérbe az ügyfelek a küllemmel szemben. Más a helyzet, ha vállalkozótól, és megint más, ha bútoráruházból rendelünk. Az utóbbiban nem lehet teljesen az ügyfélre és a lakására szabni a bútorokat, így előfordulhat, hogy nem tudják megfelelően kihasználni a teret, rés marad a fal és a bútor között, esetleg nem tölti be száz százalékig azt a funkciót az adott bútordarab, amire a tulajdonosa vágyik, vagyis a megrendelő kénytelen kompromisszumot kötni. Az asztalosmesterek azonban könnyebben személyre szabnak bármit, ott nagyobb a mozgástér.

Rapcsányi Tamás végül azt tanácsolja: akár áruházból, akár vállalkozótól rendeljük meg – lehetőségeink szerint – álmaink bútorait, mindig nézzük meg a referenciákat, és ne feledkezzünk el a szerződés megkötéséről sem. Így senkit nem érhet meglepetés.