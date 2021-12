A sárvári Hegyközségben egy új motorkerékpár kereskedés nyílt 2021. nyarán. A tulajdonos Palkó testvérpárt tízéves koruk óta kerítette hatalmába a benzingőz és a két keréken guruló lóerők világa. Átlépve a felnőtt kor küszöbét tanulmányaikat is ez irányban folytatták, mivel elhatározták, hogy az ő életük nem is szólhat másról, csak a motorokról. Rengeteg előkészület, tanulás, kutatás és tárgyalás eredményeként megnyitották a Benelli – Keeway Sárvár névre hallgató új motor kereskedésüket, ahol ma már állandó 10-13 darabos új motor készlettel büszkélkedhetnek.

Ez azonban nemsokára a múlté lesz, mármint a telephely, hiszen februárban megnyitják új motorszalonjukat, ahol jóval nagyobb, mintegy 40-50 darabos állandó újmotor készlettel és újabb jól ismert márkák modelljeivel bővítik kínálatukat.

- Az elejétől kezdve új motorokkal kívántunk foglalkozni, mivel saját tapasztalataink, és a motorosok körében is rengeteg negatív történetről lehet hallani a használtmotorokkal kapcsolatosan, mint például bizonytalan előélet és folyamatos hibák, amelyek elsősorban az elöregedésnek, anyagfáradásnak vagy elmulasztott karbantartásoknak tudhatók be. Köztudott, hogy egy 10 évesnél idősebb motorhoz nehéz új alkatrészeket találni és a javítási költségek is a motor értékéhez képest magasak. Célunk, hogy Ügyfeleinknek a mai trendeket követő modern, tetszetős, biztonságos és környezetbarát kétkerekűeket kínáljunk, amelyekkel pozitív élmény a motorozás!

Jelenleg a Benelli, Brixton, Keeway, CFMoto, Niu márkákat forgalmazzuk, de hamarosan további ismert motorkerékpár márkákkal bővítjük palettánkat – fogalmaz Palkó Péter üzletvezető, aki szerint rettentő fontos szempontok a könnyű, gyors parkolás és a jelenlegi magas üzemanyagárak.

A szakember úgy látja, hogy manapság az autók zöme egy, maximum két személlyel közlekedik a városi csúcsforgalomban, amihez jelentős károsanyag-kibocsátás és magas fogyasztás párosul.

Ezzel szemben a Benelli – Keeway Sárvár-nál tudnak motorokat ajánlani B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőknek is, akik minimális átképzéssel akár egy 125 köbcentis motor/robogó nyergébe pattanhatnak és a hat-nyolc literes autófogyasztásukat le tudják csökkenteni másfél-két liter közöttire vagy akár nullára is, ha elektromos modellt választanak! Ezzel együtt kevesebb lesz a forgalomban eltöltött idő is. Nem kell dugókban ülni, mert a KRESZ megengedi számukra, hogy akár a hosszú autósor mellett óvatosan elhaladjanak.

- Széles réteget érint ez, kellő érdeklődés mutatkozik a motorok iránt és mindenféleképpen szeretnénk a környezettudatos felfogást ily módon is elősegíteni, előtérbe helyezni – folytatta Palkó Péter. – Tiszta motorokat árulunk, ami nemcsak a külsőségekben mutatkozik meg, hanem a kipufogógáz-kibocsátásban is. Ez azt jelenti, hogy ezek a korszerű járművek klasszisokkal jobbak és lényegesen kevesebb kipufogógáz-kibocsátással bírnak, mint mondjuk egy használt 10-20 éves technika. Az új motorok esetében rendkívül kedvező fenntartási költségekkel lehet kalkulálni, és jóval kisebb az esély a meghibásodásra, szemben egy idős agyonjavítgatott modell esetén. Illetve kiváló részletfizetési lehetőségek is segítik az új motor vásárlást- emelte ki az üzletvezető. Hozzátette: az értékesítésen túl biztosítják a márkaszervízi hátteret és a szükséges alkatrészellátást is. Napi szinten kapcsolatban állnak a beszállító importőr hálózattal.

Hogy mik között lehet válogatni a sárvári Hegyközségben? Nos, az 50 köbcentisektől kezdve az 1200 köbcentisekig bezárólag számos motorkerékpárral szolgálnak Palkóék, akiknél már elektromos hajtású modellek is elérhetőek, ezzel is csökkenthetjük a karbonlábnyomunkat!

- Az egyik legfontosabb szempont az ár – mondja mosolyogva az üzletvezető. – Azt gondolom, hogy jó áron kínáljuk motorjainkat, azonban ha mégsem áll össze a matematika a vásárlónál, akkor részletre már 20 százalék önerőtől elvihetők a kétkerekűek. A motorok ára 425 ezer és 4,8 millió forint között mozog mérettől, típustól függően, kérdés, hogy mire szeretné használni a leendő tulajdonos. Megtalálhatók modern városi robogók futurisztikus és klasszikus formában is, amelyek a napi ingázás és parkolás bajnokai, emellett túrázásra naked, túraenduró, cruiser valamint klasszikus kinézetű motorok egyaránt – ismertette.

Mint ahogy a termékek többsége, úgy a motorok is ma már javarészt Ázsiában készülnek, a nagy nyugati és keleti gyártók is inkább ott szereltetik össze járműveiket. Az 500 köbcenti alatti motorok zöme is már majdnem mind Tajvanon, Kínában, Indonéziában és Indiában készül, aminek oka elsősorban a munkaerő költségekben keresendő. Az, hogy a Benellit, Keewayt és CFMoto motorokat is Kínában rakják össze, senkit se bizonytalanítson el, hiszen például a Benelli – Keeway Sárvárnál gyakorlatilag “üres a szervíz”, nincsenek garanciális ügyek, csak az időközönkénti ellenőrzésekre jelennek meg a motorok és tulajdonosaik. Fontos megjegyezni, hogy minden motor 2 év teljeskörű garanciával rendelkezik.

- Relatíve gyorsan, pár napon belül hozzá lehet jutni nálunk a robogókhoz és motorkerékpárokhoz – folytatta Palkó Péter üzletvezető. – Nem titkolt szándékunk, hogy ebben a régióban az egyik legmeghatározóbb új motor kereskedéssé fejlődjünk a következő egy-két éven belül. Nagyon bízunk abban, hogy sok embernek adhatunk egy új élményt az életében motorkerékpárjainkkal, pontosabban az általuk előidézett szabadságérzettel, amihez nincs fogható a világon. Hiszen a motor nem csak eszköz lehet a mindennapokban, hanem egy lehetőség is olyan emlékezetes pillanatok átélésére, amelyekre azelőtt talán nem is gondoltak az emberek.

Benelli – Keeway Sárvár

9600 Sárvár, Felső – Sótonyi út 16.

Telefon: + 36 (20) 388 – 5853

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/benelli.keeway.markakereskedes.es.szerviz.sarvar/

Weboldal.