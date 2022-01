Mi a fogyókúra alapfeltétele?

A szervezetednek megfelelő mennyiségű tápanyagra van szüksége a működéshez és az életfolyamatok fenntartásához. Ezt legegyszerűbben a kalóriabevitellel lehet számszerűsíteni. Egy átlagos embernek napi 2000-3000 kalóriára van szüksége az egészséges működéshez. Ha több kalóriát viszel be, akkor a tested raktározni, hízni fog, ha pedig sokkal kevesebbet, akkor éhezési folyamat lép fel. Ahhoz, hogy elinduljon zsírok lebontása, a napi szükséges energiabevitelt kb. 500 kalóriával kell csökkentened eleinte. A kevesebb energiabevitellel kalóriadeficit jön létre, azaz ha több kalóriát égetsz, mint amennyit naponta felhasználsz, akkor elősegíted a raktározott zsír lebontását - ez a fogyókúra feltétele.

Milyen a helyes diéta?

A drasztikus, koplalással elért súlyvesztés több szempontból is káros. Az idegrendszer és az agy megfelelő működéséhez elengedhetetlen az állandó vércukorszint fenntartása. Táplálékmegvonás esetén a zsír lebontásával nem tudja fedezni a tested a vércukorszint igényét. Ezért az izmok és a fehérjék felhasználásával kell előállítania a szükséges mennyiséget. Ha éhezteted magad, akkor nem a zsírszövetből, hanem az izmaidból fogod veszíteni a súlyt. Ha pedig a diéta után ismét rendesen kezdessz táplálkozni, akkor a tested raktározni fog, hogy felkészüljön az újabb ínséges időkre, és máris beindul a jól ismert jojó-effektus!

A hetekig tartó koplalásos fogyókúra ráadásul kimerítheti a vitaminraktáraidat is, illetve az immunrendszeredet is gyengítheti. Az alacsony vércukorszint miatt ingerlékenyebbé is válhatsz, amely mentális kimerültséget eredményez hosszú távon.

A leírtakból láthatod, hogy a fogyókúrát nem szabad a táplálék drasztikus megvonására alapozni. Figyelembe kell venned, hogy az ideális táplálék-összetétel 55%-a szénhidrát, 15%-a fehérje és 30%-a pedig zsír. A diéta során is igyekezz megtartani ezt az arányt úgy, hogy közben csökkented a szükséges kalóriamennyiséget az említett 500 kalóriával. Az ételek kalóriatartalmára vonatkozóan számos internetes kalóriatáblázat lesz segítségedre.

Milyen diétákat érdemes kipróbálni?

Többféle fogyókúrás módszer is létezik, amelyek nem erőltetik meg a szervezetedet, de hozzájárulnak a zsírfelesleg leadásához.

Az egyre népszerűbb paleo diéta az ősi táplálkozáshoz nyúlik vissza. Kerüli a feldolgozott élelmiszereket, emellett a sok zöldség és húsfélék fogyasztását javasolja.

A vércsoport diéta a nevéből adódóan egyénre szabott diéta, amely az A, B, 0 vércsoportok szerinti legideálisabb táplálék-összetételt javasolja. Van, akinek a szénhidrátban gazdag, míg másoknak a fehérjében gazdag táplálkozás hozhat eredményt.

A húsimádóknak ideális a ketogén diéta, amely csekély szénhidrátbevitel mellett főleg a húsok és zsírok bevitelével fedezi a táplálékigényt.

A böjt diéta során napi szinten iktathatsz be 8 vagy akár 16 órás időszakokat, amikor egyáltalán nem eszel. Ez elegendő ahhoz, hogy a zsírraktárak aktivizálódjanak, de még nem lépnek fel a tartós éhezés káros hatásai. Érdemes előtte háziorvossal is konzultálni.

A szétválasztó diéta azon az elven alapul, hogy az egyes élelmiszertípusok könnyebben emésztődnek és hasznosulnak, ha szétválasztva fogyasztjuk őket. Az interneten számos receptet találhatsz, hogy miként készíts szénhidrát-, fehérje- vagy éppen keményítő alapú fogásokat. A diéta előnye többek között az, hogy kiegyensúlyozottabb vércukorszintet eredményez, így később alakul ki az éhségérzet is.

TIPP: Bármilyen diétát is választasz, érdemes olyan mellett döntened, amelyet hosszú távon is követni tudsz, így a hatás is tartós lesz.

Hogyan vágj bele a fogyókúrába?

Az első és legfontosabb, hogy legyen meg benned az elhatározás az életmódváltásra. Ha a testmozgásra szeretnéd építeni a fogyókúrát, akkor kérheted a személyi edzők segítségét táplálkozás tekintetében is. Azonban ha komolyabb diétát tervezel, érdemes táplálkozási tanácsadóhoz, dietetikushoz fordulni, hogy a testi állapotodhoz leginkább illeszkedő diétát javasolja. Ha valamilyen krónikus betegségben szenvedsz, mindenképpen konzultálj gasztroenterológus szakemberrel, hiszen a rosszul alkalmazott fogyókúra rengeteget ronthat az egészségi állapotodon is.

Bármelyik diéta mellett is döntesz, maradj a realitások talaján! Ne akarj hirtelen, pár hét alatt látványos eredményt elérni. Ha kicsit több felesleggel rendelkezel, akkor hosszabb távon teljesíthető célokat tűzz ki! A koplalás, azaz a folyamatos éhezés hosszú távon rendkívül káros a szervezetedre. Az pedig, hogy melyik a leghatékonyabb módszer, minden esetben egyénfüggő. Szánd rá az időt, ha pedig kell, bátran fordulj szakemberhez, hogy a számodra legmegfelelőbb fogyókúrával vághass bele céljaid megvalósításába!