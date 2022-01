Támogatott tartalom 16 órája

Új év, új motorral?

A motorok iránti érdeklődés úgy tűnik 2022-ben is töretlen, legalábbis ezt mutatja az elmúlt egy hónap tapasztalata – mondta el Palkó Péter a Benelli – Keeway sárvári márkakereskedője. Az enyhe és napsütötte időjárásnak köszönhetően, most már nem beszélhetünk kimondottan motoros szezon időszakról, így sokan előre hozzák a vásárlásukat az év első időszakára. Ha valaki pedig tényleg nem akar lemaradni az igazi nyári gurulásról, jobb is előre gondolkodnia, hisz ezen a piacon is megfigyelhető a szállítási idők növekedése.

Forrás: Palkó Péter Bt.

Forras: Palkó Péter Bt.

Szerencsés helyzetben vagyunk, hisz a raktárunkban jelenleg is vannak megfelelő minőségű modellek illetve már pontosan látjuk az új motorkerékpárok érkezésének idejét is – fogalmazott a márkakereskedő. A robogózás népszerűsége ismét aranykorát éli, az elektromos meghajtásúak most 50, 125 és 300 köbcentis változatban is elérhetőek üzletünkben. Külön felhívnám a figyelmüket a Keeway Vieste 300-ra, mely néhány hónapja jelent meg a piacon sikeresen. A négy ütemű, folyadékhűtéses motorral felszerelt, modern nagyrobogóra jellemző megjelenéssel, kiváló anyagválasztás és rengeteg extra jellemzi. Olyanok, mint a markolatfűtés, ledes lámpák vagy kulcsnélküli indítás funkciója. Ha valaki pedig egy kedvezőbb árú elektromos robogót keres, már félmillió forint alatt tulajdonosa lehet egy megbízható, lítium-ion akkumulátorral szerelt modellnek, mely kiválóan alkalmas a napi ügyek intézésére a városban. Üzletünkben ezen kívül, széles paletta várja az érdeklődőket, melyben mindenki megtalálhatja az igényeihez és a felhasználáshoz legjobban illőt. A váltós motort kedvelők számára, 125 és 650 köbcentiméteres hengerűrtartalom közötti gépeket ajánlunk színvonalas bemutató termünkben. A legnépszerűbb modellek között van a Keeway RKF 125. és a Keeway Superlight 125. Nagy várakozás előzi meg, a jövő hónapban érkező Benelli Leoncino 800-at. Az év eddigi sikerének pedig a Benelli TRK 502 X ígérkezik. A tavalyi olasz piacot letaroló modell itthon is számos szeretőre talált már, a jó felépítésének és a minőségi összeszerelésnek köszönhetően. Ha valaki jártas a maxi-endúrók világában, annak biztos felkeltette már az érdeklődését. Az A2-es jogosítvánnyal vezethető motorkerékpár számos vásárló számára lehet racionális döntés. A 48 LE-s motor autópályán is megállja a helyét, az élmény pedig a kanyargós utakon teljesedik ki igazán a használatakor. Természetesen hatalmas érv lehet a választásakor, hogy a fenntartási költségei is jóval alacsonyabbak, mint a nagy köbcentis versenytársaké, a 4 liter körüli átlagfogyasztása pedig önmagáért beszél. Márkakereskedésünkben megtekinthetőek a Benelli és Keeway motorok szinte teljes palettája, a vásárlók úgy tudnak választani, hogy kipróbálhatják azokat, itt nincs zsákbamacska. A termékek 20% kezdőrészlet befizetése mellett, akár hitelre is megvásárolhatóak, melynek ügyintézésében kollégáink állnak a rendelkezésükre. Új év, új motor? – Akkor mindenképp Sárvár és a Benelli – Keeway! Web>> Facebook>>

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában