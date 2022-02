A téli iskola évek óta a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK), a Társadalmi és Európai Tanulmányok Intézete (ISES), a Pannon Egyetem, valamint a kőszegi UNESCO Tanszék együttműködésében valósul meg. Az idei ötnapos rendezvény a következőkből indul ki: a poszt-Covid, egyben igazság utáni világban, amelyet politikai, gazdasági és éghajlati válságok sújtanak, és ahol hibrid életet élünk, újra kell értelmezni a régi fogalmakat, megközelítéseket a globális kihívások tekintetében A geopolitikai változások a kialakulóban lévő új világrendben, a globális gazdaság és a társadalmi terek átrendeződése, az újszerű politikai lehetőségek megjelenése, a migrációs hullámok és a fokozódó környezeti veszélyek a kockázatok új halmazát jelentik, amelyek megterhelik a működő demokráciákon belüli társadalmi-politikai rendeket – húzzák alá a szervezők.

A jelen történelmi pillanat álláspontjuk szerint egyszerre követel unortodox és innovatív megközelítéseket, amelyek szem előtt tartják jelenlegi komplexitásunkat és bizonytalanságunkat. A 4. UNESCO MOST Téli Iskola célja, hogy generációk közötti eszmecserét folytasson jövőnk átalakításáról.

Az online előadások, szakmai vitaműhelyek különböző témákat járnak körül: azt például, hogy milyen (lesz) hibrid jövőnk a digitális „újrahuzalozás”, a társadalmi távolságtartás idején, hogyan fest majd a Covid-19 járvány után újraértelmezett életünk. Felteszik a kérdést: vajon kezdjünk-e pánikolni? Hogyan érintheti a kormányzást a klímavészhelyzet? Hogyan mondjunk igazat? Milyen kommunikációra van szükség válsághelyzetben a tudomány, a politika szereplői és a társadalom között? Szó lesz a demokráciák kihívásairól: a régi értékek lebontásáról, új szövetségek létrehozásáról és a társadalmi bizalom (újra)építéséről a világjárvány idején. Ezúttal is témát ad Európa és geopolitikájának „újragondolása” jelenkorunkban. Ahogy az is, hogy Délkelet-Európa geopolitikai válaszúton van: Kína, Oroszország és az európai álom között. Kik vagyunk mi? – erre a kérdésre is választ várnak a résztvevőktől, érintve identitásunk átalakulását, amelyre hatással van a migráció, a modern életmódunk, a technokultúrák, a közösségi média is.

Az idén is olyan neves előadók kapcsolódnak be az ötnapos rendezvénysorozatba, mint Réthelyi Miklós, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke; a nemzetközi hírű Daniel Brooks evolúcióbiológus, az FTI-iASK kutatója; Emil Brix osztrák diplomata és történész, jelenleg a Diplomatische Akademie Wien – Vienna School of International Studies igazgatója; Dion van den Berg, a Pax for Peace Alapítvány elnöke; Ljubov Shishelina a történelemtudományok doktora, az Orosz Tudományos Akadémia Európa Intézetének Közép- és Kelet-Európa Tanulmányok Osztályának vezetője; Nicholas T. Parsons író, műfordító és Bogárdi János vízmérnök, az FTI-iASK tudományos főmunkatársa.

Mesterképzésben részt vevők és PhD-hallgatók, fiatal kutatók, szakemberek, a téma iránt érdeklődők és politikai döntéshozók számára egyaránt hasznosnak ígérkezik a téli egyetem programja. Több mint húsz országból közel hatvan jelentkező jelezte részvételi szándékát, akik közül végül negyvenen vehetnek részt az ötnapos rendezvényen. Javarészt Európán kívül – Azerbajdzsántól Oroszországon és Ukrajnán, illetve Indián és Pakisztánon át Brazíliáig és az Amerikai Egyesült Államokig kapcsolódnak be hallgatók és előadók a kurzusra. A program hétfőn a hallgatók bemutatkozásával kezdődik a Zoomon keresztül. Majd Sean Cleary, az FTI-iASK tanácsadó testületének tagja mondja el vitaindító beszédét. Miszlivetz Ferenc, az FTI-iASK főigazgatója és Réthelyi Miklós is köszönti a hallgatókat.

Az idén is az online térben zajlanak – Zoom és Facebook-közvetítéssel lesznek elérhetők – a 4. Téli Egyetem angol nyelvű előadásai, vitaműhelyei és egyéb eseményei. Zoomon a regisztrált résztvevők csatlakozhatnak a vitákhoz és panelbeszélgetésekhez. Külön kérésre meghívót küldenek a ZOOM-platform eléréséhez. Jelentkezés: [email protected]. Az előadásokat közvetítik a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Facebook-oldalán.