A Tar Csavar-Csapágy Kft-t harminc évvel ezelőtt, 1992-ben álmodta meg a sárvári Tar család, az 50 négyzetméteres kisboltban eleinte csak kötőelemeket, csapágyakat forgalmaztak, aztán ahogyan teltek az évek folyamatosan bővítették a termékpalettát, ahogyan a telephelyek, üzletek számát is. Ma már Sárvár mellett Szombathelyen, Pápán és Győrben is jelen van a cég, miközben jelenleg közel 40 ezer különféle termék érhető már el a kínálatukban.

Az ipari karbantartó és hegesztéstechnikai anyagok, csiszolástechnikai eszközök éppúgy megtalálhatóak náluk, mint a különféle vasalatok, munkavédelmi termékek, kézi- és elektromos szerszámok, műhely és barkácsfelszerelések, kerti gépek. A Tar Csavar-Csapágy Kft. ma már nemcsak a lakossági igényeket elégíti ki, régóta beszállítói multinacionális cégeknek, ipari vállalatoknak is.

Forrás: Benkő Sándor

Az elmúlt három évtizedben folyamatosan fejlődött a családi cég, a rendkívüli mértékben kibővült termékpaletta, és az egyre inkább helyhiánnyal küzdő üzletek, valamint a kiszolgált partnerek egyre magasabb száma együttesen szülte meg egy logisztikai központ építésének igényét. Az Ipartelep utca 13-as szám alatt épült meg a 8500 raklap egyidejű befogadására képes 3500 m2-es raktár és a hozzátartozó 600 m2-es üzlet, a Tar Csavar-Csapágy Kft. új központja. Ezzel a beruházással a vevők kiszolgálása még az eddigieknél is egyszerűbbé és gyorsabbá vált.

Ezentúl ide várják a sárvári vásárlóikat is, akiknek jó hír, hogy nemcsak az üzlet területe nőtt háromszorosára, de itt a belvárosban állandóan felmerülő parkolási gondokat is elfelejthetik. Az új üzlet rendkívüli kedvezményeket kínálva március 17-én nyit, ezen a napon ráadásul minden vásárló tombolasorsoláson vesz részt, és bár mindenki nyer, aki meglátogatja a megújult Tar Csavar-Csapágy Kft-ét, az igazán szerencsések értékes ajándékokkal is gazdagodnak majd.

Sajtóközlemény: napelemes rendszer telepítése a Tar Csavar-Csapágy Kft. szombathelyi telephelyén