Ízelítőt adott a május a nyárból: a napsütéses időnek köszönhetően, a vendégek nagy örömére sorban nyitottak és nyitnak folyamatosan a kültéri medencék, de a szokottnál egy hónappal korábban üzemel már a nyári bejárat is. A strandszezonra készülve pedig folyamatos felújításokat, karbantartásokat végeztek, hogy magasabb színvonalú szolgáltatásokat biztosítsanak a vendégeknek. A vendéglátás kiszolgálóegységei, ahogy a kültéri medencék is az időjárás és a vendégforgalom függvényében sorban nyitnak, pünkösdre már csaknem az összes üzemel majd. A nyári iskolai szünetre lesz maximális kapacitású a strandkínálat. Újdonság, hogy modernebb és hangulatosabb a súlyfürdő, de új szolgáltatással is találkozhatnak a vendégek a fürdőn: a pedikűrrel. A nyárra pedig exkluzív masszázsújdonságokkal várják a vendégeket a Medical Wellness-ben.

A csaknem félórás ellazulás nem luxus, hanem befektetés: az egészségmegőrzés egyik záloga a lazítás, a feltöltődés, a felfrissülés. A nyári főszezon újdonsága, hogy ismét szól a hangosbemondó: közlemények, tájékoztatók és zene a fürdőben, valamint a strand területén.

Aki messzebbről érkezik, már négycsillagos kempingben szállhat meg. Június 3-án nyit a teljes felújításon átesett Bükfürdő Thermal Camping! Tágasabbak a beállóhelyek, korszerű a téli vizesblokk, a korszerűsítés pedig a kemping hátsó területén folytatódik, ahol játszóteret, grillkertet és kutyafuttatót alakítanak ki. És hogy tényleg teljes legyen a családi élmény: június 3-án nyit új dimenziót a szórakoztatásban a Funcity.