Kívül belül megújulva nyílt meg újra az Aperitivo Café Bar Szombathely belvárosában, az Uránia udvarban. Új felfogással, de a korábbi vendégkör számára is vonzóan, egy kirobbanóan friss és lendületes vendéglátóhelyként, ahol érdemes kezdeni és zárni a napot. Ugyanis az Aperitivo-ban hétfőtől szombatig, szinte egész napos nyitvatartással várnak, reggel nyolc órától egészen este fél tízig. Alkalmat adva, hogy pár órára a hátunk mögött hagyhatjuk a világ gondjait.

Forrás: Unger Tamás

Legyen szó napsütéses reggeliről, randiról, üzleti megbeszélésről egy kávé fölött, vagy éppen egy nyáresti beszélgetős spritzezésről, a megújult Aperitivo széles kínálatában biztos, hogy találunk az alkalomhoz illő ételt és italt. Reggelire válogathatunk frissen készült pékáruk és bagettek közül, de akár egy egészséges fitneszreggelire is van lehetőségünk. Napindító kávénkat az Aperitivo prémium minőségű és saját pörkölésű, 100% arabica kávéi közül választhatjuk ki. Aki pedig szeretné, akár háromféle alternatív tejjel is kérheti – kókusz, mandula, zab – a sima és a laktózmentes mellett, akár elvitelre is.

Forrás: Unger Tamás

Amikor pedig véget ér a reggelik és a kávézások ideje, jöhetnek a estébe nyúló baráti beszélgetések, kiváló minőségű italok és remek ételek társaságában. Az Aperitivo különböző spritzek, prémium italok és kézművessörök széles sorát kínálja. Koktélajánlatuk szezonálisan változó, és hónapról hónapra új izgalmakkal vár. Az exkluzív ajánlataikat pedig nyomonkövethetjük Facebook és Instagram oldalaikon. Kaphatók folyóborok és szép választék van palackos borokból egyaránt. Ha pedig megéheztünk, helyben sült pizzák és lepények közül válaszhatjuk ki a nekünk valót, vagy pedig megkóstolhatjuk az Aperitivo miniszendvicsek egyikét. Varga Richárd, az AGS cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője elmondta, a széles étel és ital kínálat úgy lett kialakítva, hogy mindenki találjon rajta kedvére valót.

Kényelmünkről a mindig mosolygós csapat mellet a város egyik legtöbb férőhellyel rendelkező terasza gondoskodik, amely tökéletes helyszín minden alkalomra. Ez az impozáns, folyton bővülő terasz pedig az Aperitivo egyik fontos küldetésének alapja is. Nem titkolt céljuk ugyanis az Uránai udvar felpezsdítése sem. Mindezt együtt és nem pedig konkurenciaként működve a különleges hangulatú belvárosi sétáló utca többi vendéglátóhelyével. Ebben a felpezsdítésben játszik majd fontos szerepet a kerthelység, amely tematikus esteknek és közös programoknak, koncerteknek is helyszínt adhat a jövőben - tette hozzá Uri Tibor, az Aperitivo Café Bar üzletvezetője.

Az újranyitásnál fontos volt számukra a barátságos és családias közeg megteremtése, ahová az ember szinte hazajár - tette hozzá Varga Richárd. A minőségre állandó garancia a folyamatosan tréningelt és továbbképzett csapat, akik mindig szívvel lélekkel dolgoznak értünk. A gondosan felújított belső tér ízléses és modern dizájnt kapott, a falat pedig kézzel készült alkotások díszítik. Varga Richárd azt is elmondta, nagyon sok segítséget kaptak barátaiktól a megújulás során, amit ezúton is hálásan köszönnek nekik, hisz nélkülük nem nyílhatott volna meg ilyen gyorsan és sikeresen az Aperitivo Café Bar és a Hemingway Cult & Bar sem.

- Ital, pillanat, találkozás, randi – miért ne? - így kínál egy nagy adag pozitivitást és fiatalos pörgést a belváros mélyén az Apaeritivo új arca, ahol érdemes kezdeni és zárni a napot.