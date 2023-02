– A református egyházi fenntartók nap, mint nap közel 72 ezer rászoruló embertársunkért vállalnak felelősséget diakóniai szolgálatokban. A szolgáltatásokat közel 60 ezer időskorú, 3663 fogyatékossággal élő, 5586 gyermek, valamint 9804 egyéb egészségi állapota vagy hajléktalansága miatt rászoruló személy veszi igénybe – mondta el Bujdosó Balázs, a Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ intézményvezetője. – Naponta több mint 20 ezer embernek adunk egy tál meleg ételt, s ugyancsak naponta több mint 4 ezer állami gondoskodásban élő gyermekért felelünk. Csaknem 2700 fő számára biztosítjuk a külvilággal való kapcsolattartást tanyavilágban vagy szegregált településrészen. Naponta 7400 rászoruló embertársunkat látjuk el, ápoljuk vagy fejlesztjük bentlakásos intézményben.

Fotós: Cseh Gábor

A gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozik az otthont nyújtó ellátás (kiskorúak részére nyújtott szolgáltatás, mely biztosítható nevelőszülői háztartásban, gyermekotthonban és lakásotthonban), valamint az utógondozói ellátás (18-24 év közti fiatalok részére nyújtott szolgáltatás, mely ugyancsak biztosítható nevelőszülői háztartásban, gyermekotthonban és lakásotthonban). Ezen felül a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás. Ezt a szolgáltatást mindig az állam működteti az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálaton és a megyei területi gyermekvédelmi szakszolgálatokon keresztül, ez egy kvázi félhatósági szakértői szolgáltatás, amely a gyermekek családból történő kiemelésétől fogva a gyermeket kíséri, a gyermek szükségleteit felméri, figyelemmel kíséri a férőhelyeket, javaslatot tesz a gyermek elhelyezésére, illetve az örökbefogadással kapcsolatos feladatokat látja el.

Fotós: Cseh Gábor

– Négy éve az ellátási terület terjeszkedésével létrejött a Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ, mely Vas megyére is kiterjed – folytatta Bujdosó Balázs. – Az előző két év kulcsfontosságú, hiszen ekkor indultak el az állami fenntartótól jelentős férőhelyátvételek. A szeretetszolgálaton belül 4107 a nevelőszülői ellátás összférőhelyeinek száma, 1255 nevelőszülő dolgozik a kötelékünkben. A gyermekotthoni ellátásban 40, lakásotthoni ellátásban 178 férőhelyet tudunk biztosítani. Ezen belül Vas vármegyében jelenleg 32 nevelőszülőt alkalmazunk és 89 családjából hatósági intézkedéssel kiemelt gyermek, fiatal felnőtt ellátását biztosítjuk kormányzati forrásból – mutatja be a hátteret, és emlékeztet: a nevelőszülői hálózatban élő gyermekek a gyermekvédelmi rendszerben átmeneti időszakot töltenek. Nevelőszüleik családi gondoskodást nyújtanak nekik, amíg vissza nem helyezik őket vér szerinti családjukba. Ha ez valamilyen oknál fogva nem valósul meg, akkor a végső sorsrendezés tekintetében az örökbe fogadás a következő lehetőség, amennyiben örökbe fogadhatónak nyilvánítja a hatóság a gyermeket.

Fotós: Cseh Gábor

Harmadik lehetőségként a nevelőszülőnél marad nagykorúságáig, vagy azt követően 24, fenntartói engedéllyel 30 éves korig utógondozói ellátásban részesülhet. Nem engedjük el senkinek a kezét, hangsúlyozza.

A Nyugat-magyarországi Református Gyermekvédelmi Központ várja nevelőszülők jelentkezését Vas vármegyében is.

Nevelőszülő az lehet, aki a vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel, de lényeges, hogy a 24. életévét betöltött személynek kell lennie. Férfi vagy nő is lehet, családi állapottól függetlenül, ha személyisége, egészségi állapota is alkalmas, és megfelelő ingatlannal rendelkezik. El kell végeznie egy tanfolyamot, mellyel kapcsolatban Kiss Ágnes szakmai vezetőt (06-30-533 4802) érdemes felkeresni, aki a vasi terültért felel. A [email protected], valamint a 06-1-607-9519 telefonszámon keresztül is kérhet bárki tájékoztatást. Fontos kiemelni, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony teljes állásnak, vagyis munkaviszonynak számít, minden jogosultsággal együtt, azaz a nyugdíjba is beszámít – mondja Bujdosó Balázs.

– Olyanok jelentkezését várjuk, akik képesek arra, hogy hazagondozzanak vagy egy másik családnak örökbe adjanak gyerekeket, és akikben erős a belső indíttatás – mi úgy mondjuk, felebaráti szeretet –, hogy gyermekekkel foglalkozzanak, a saját otthonukba befogadják őket. A kihelyezett gyermekektől függően nevelőszülői díjban részesül a nevelőszülő. Ezenkívül nevelési ellátmányt kap, amit a gyermekek gondozására, nevelésére, ápolására kell fordítania. Tavaly október óta a fenntartó emelt ezeken az összegeken, tavasszal pedig újabb emelés várható, hogy enyhítsék a nehézségeket – mondja, és óva int: csak a pénzért, a juttatásért senki ne válassza ezt a hivatást.