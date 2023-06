Pr cikk 3 órája

Gyakran elérhető pénzügyi és számviteli pozíciók Pécsen

A pénzügyi és számviteli pozíciók iránt mindig is nagy érdeklődést mutattak az álláskeresők, többek között Pécsen is. Ilyen jellegű munkakörök pedig gyakran el is érhetőek a városban, például a PecsAllas.hu álláskínálatán keresztül. A következőkben a leggyakrabban előforduló pénzügyi munkalehetőségekre hozunk néhány példát.

Pr cikk Pr cikk

Forrás: PecsAllas.hu

Pénzügyi asszisztens A pénzügyi asszisztens vagy pénzügyi munkatárs pozíció az egyik leggyakrabban előforduló lehetőség a területen. Ebben a munkakörben az alapvető feladatokat a kimenő számlák kiállítása és a bejövők iktatása, az utalások előrögzítése, a kintlévőség kezelés, a vevőkkel és partnerekkel történő kapcsolattartás, valamint a pénzügyi osztály munkáját támogató különböző adminisztratív teendők jelentik. A pozíció betöltéséhez általában legalább középfokú releváns szakmai végzettségre, az MS Office (főként Excel) magabiztos használatára, valamint olykor nyelvismeret is szükséges van. Emellett kiemelt szempontként szokott még megjelenni a pontosság, a precizitás, valamint a kiváló problémamegoldó készség is. Könyvelő Ugyancsak gyakran elérhető lehetőségnek számítanak Pécsen a könyvelői pozíciók. Ebben a munkakörben a legfőbb feladatokat a számlák rögzítése, a hatóságok felé történő adatszolgálatás, a számviteli beszámolók elkészítése, a feladatkörhöz kapcsolódó elektronikus ügyintézés, valamint a vállalkozás vezetője által kért pénzügyi kimutatások összeállítása jelenti. A pozíció alapvető elvárása a mérlegképes könyvelői végzettség megléte, ami mellett a naprakész számviteli és adózási ismertetek, a felhasználói szintű számítógépes ismeretek, a megbízható, pontos és felelősségteljes munkavégzés, illetve a jó elemző és problémamegoldó képesség is gyakran megjelenik elvárásként. Mindezen kívül pedig nyelvtudásra vonatkozó követelményekkel is számos esetben lehet találkozni a hirdetésekben. Erre az oldalra érdemes látogatni, amennyiben Pécs könyvelő állás kínálata érdekli. Kontroller A kontrollerek a munkájuk során napi, heti, illetve havi rendszerességgel jelentéseket, elemzéseket készítenek a pénzügyi osztály és a cégvezetés részére. Tevékeny részt vállalnak továbbá üzleti és pénzügyi tervek elkészítésében, aktívan közreműködnek a zárási folyamatokban, valamint a különböző kalkulációikon keresztül támogatják a vezetői döntéshozatalt. A pozíció tehát meglehetősen nagy felelőségekkel jár, aminek értelmében a betöltéséhez általában felsőfokú végzettségre és 2-3 éves releváns pénzügyi tapasztalatra van szükség. Mindemelett pedig elengedhetetlen az MS Office haladószintű ismerete is, a kommunikációképes aktív nyelvtudásról, az analitikus gondolkodásmódról, illetve az elemzőképességről már nem is beszélve.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!