Munkájuk nyomán tisztult meg az utóbbi években több új építésű társasház, felújítása után a szombathelyi Vásárcsarnok, az áprilisban megnyílt új szombathelyi Városligeti Bölcsőde, és rendszeresen dolgoznak Bükfürdőn is, tudtuk meg a cégtulajdonostól. – Szakmailag felkészült, rutinos alkalmazottak végzik a munkát megyeszerte, rugalmasan alkalmazkodva a megbízók igényeihez. Higiénikusan, diszkréten és gyorsan dolgozunk – mondja Novák Zsolt, aki büszke arra, hogy kivétel nélkül mindenhonnan jó visszajelzéseket kaptak munkájukra.

Megtudtuk még, hogy koncentrátumokat, ipari jellegű, mégis környezetbarát tisztítószereket használnak, amelyek kímélik a felületeket. Hatékonyan és gyorsan – mindig határidőre – végzik el a vállalt feladatot, akár a felkérést követő napon. Nem utolsó szempont, hogy szolgáltatásaik elérhető áron vehetők igénybe. A vezető azt is említi: szívesen terjeszkednének, a vármegyén belül és azon kívül is fogadnak megbízásokat. Valamint, hogy a cég több lábon áll: másik tevékenységi körük a vagyon- és személyvédelem – szakképzett csapatuk mindig a maximális biztonságot helyezi előtérbe. Telephelyőrzést, rendezvények biztosítását, kapuszolgálatot, értékszállítást és személyek védelmét is ellátják.

Aki kíváncsi a részletekre, az felveheti velük a kapcsolatot a novakmultiservice.hu honlapon található elérhetőségeken. Ugyanitt az állásokról és az alvállalkozói lehetőségekről is találnak információt az érdeklődők. A cég minőségi munkavégzésre képes jelentkezőket vár folyamatos vagy alkalmi munkákra.

Elérhetőségek:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063801712629

Telefonszám: 06-30/217-7587