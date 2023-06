Pincér

A pincérekre ugyancsak nagy igény mutatkozik, pláne az akkora városokban, mint Debrecen. Feladataik palettája meglehetősen széles, amibe egyebek mellett a vendégek ültetése, a foglalások nyomon követése, a terítés, a rendelések felvétele, valamint az elkészült ételek felszolgálása is beletartozik. Mindez pedig attól függően, hogy milyen szerepkörben tevékenykedő pincérről beszélünk (pl. segédpincér, főpincér, fizető pincér) egyéb feladatokkal is kiegészülhet.

Az elvárások is változatosan alakulhatnak: egyes helyeken megkövetelik a szakirányú végzettséget és a releváns tapasztalatot, míg máshol vállalják a betanítást. Ezenkívül a személyes tulajdonságok és kvalitások tekintetében kiváló kommunikációs képességre, stressztűrésre, valamint ápolt és igényes megjelenésre is szükség lehet a munkavégzéshez. Debrecen felszolgáló állás kínálatáért kattintson a linkre.

Szakács

Ha pedig már étterem, akkor természetesen a szakács pozícióról sem feledkezhetünk meg, amely területen jártas munkavállalóknak szintén nem okozhat gondot az elhelyezkedés Debrecenben. A feladatok ez esetben is sokrétűek, hisz az étlap összeállítása, a meglévő készletek felmérése, (majd ez alapján) a rendelések leadása, a nyersanyagok előkészítése, a segédszemélyzet munkájának összehangolása, és nem utolsó sorban az ételek elkészítése is a szakácsok tevékenységének részét képezi.

A munkakör felelősségteljességéből adódóan a szakirányú végzettség ezen pozíciók esetében rendszeresen elvárt, továbbá az adott étterem igényeihez mérten tapasztalatra, illetve speciális ismeretekre is szükség lehet.

Pultos

Természetesen a vendéglátás területén nem csak éttermekben, hanem például bárokban, szórakozóhelyeken is el lehet helyezkedni. Ideális választás lehet a pultos munkakör, amely pozícióban egyebek mellett az italrendelések felvétele, az italok elkészítése, a hordók csapolása, a poharak elmosogatása, valamint a fizettetés is a feladatok közé sorolható. Egyes helyeken pedig akár a koktélkészítés is szükségszerű lehet, vagyis igény mutatkozhat a mixer előképzettségre.

Konyhai kisegítő

A konyhai kisegítők azok, akik egyebek mellett a konyha környezetének tisztántartásáért, a munkafelületek, gépek és berendezések letakarításáért, a mosogatásért, a nyersanyagok előkészítéséért és aprításáért, valamint a tálalásban való segédkezésért felelősek.

A pozíció egyik legnagyobb előnye, hogy az iskolai végzettség és a tapasztalat tekintetében is minimális elvárásokat támaszt a pályázók felé, vagyis szinte bárki eséllyel jelentkezhet ezen hirdetésekre. A hangsúly sokkal inkább a személyes tulajdonságokon és hozzáálláson van, hisz pontosságra, önállóságra, megbízhatóságra és kiváló állóképességre is szükség van a hatékony helytálláshoz.