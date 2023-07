Miért érdemes gyerekbarát kertet kialakítani?

Ha egy kertet kifejezetten a gyermekek számára alakítunk ki, az serkenti a kicsik kreativitását, és előmozdítja találékonyságukat. Ismerni fogják a természetet, szabad utat engedhetnek mozgásigényüknek. A minőségi játszóterek sokféle játékeszközzel, ötlettel, szabad terekkel és pihenési lehetőségekkel rendelkeznek, az unalom biztosan nem fog betörni. Segítségükkel kint tarthatjuk a gyerekeket, játék közben pedig más dologra is marad idő, legyen az házimunka vagy főzés. Mert biztosak lehetünk abban, hogy a gyerekek biztonságban vannak a kertben.

Hogyan rendezzük be a kertet a gyerekek számára?

Ahhoz, hogy a kicsik jól érezzék magukat a kertben, a tervezésnél figyelembe kell venni életkorukat és érdeklődésüket. Kérdezzük meg gyermekeinket, hogyan néz ki számukra a tökéletes kert. Az ötletek valószínűleg végtelenek, de van néhány pont, amely könnyen megvalósítható.

Fontos szempontok, amelyekre gondolni kell:

• Hány négyzetméter használható fel a gyerekek paradicsomára?

• Mit építhetünk meg saját magunk?

• Milyen költségvetést szeretnénk/tudunk befektetni?

• Milyen játszótéri eszközök telepíthetőek?

Fontos, hogy ne foglaljuk el teljesen a kertet, mert a kicsik szeretnek rohangálni, játszani, ezért kell egy kis szabad hely. Ha elkezdjük tervezni, akkor érdemes megfontolni a játszótéri eszközök, a kertészkedés és a pihenés pontos helyét.

Hely a játszótéri felszerelések számára

Különféle játszóeszközökkel igazi vidámpark teremthető. A kicsik életkorától, a rendelkezésre álló helytől és a költségvetés nagyságától függően többféle lehetőség kínálkozik a játszóeszközök kertjébe való beépítésére. Ha van hely, a gyermekek biztosan élvezni fogják a toronymászást vagy a trambulint. De még ha a kert nem is olyan nagy, akkor is van elegendő lehetőség a gyermekjátékok beépítésére. Fontos, hogy a játszóeszközök biztonságosan legyenek rögzítve, hogy gond nélkül ott játszhassanak.

Kell-e gyermekmedence?

A gyerekek szeretik a vizet, különleges örömet szerezhetünk nekik saját úszómedencével. Első pillantásra drágának tűnik, de a medencét nem kell tartósan telepíteni, használható egy összecsukható medence, amelyet télen el lehet távolítani.

A kertészkedés helye

Nemcsak a rohangálás és a játék a fontos a kisgyermekek fejlődése szempontjából, hanem a természet ismerete és megértése is. Ennek legjobb módja a kertészkedés. Életkoruktól függően segíthetünk a kertészkedésben, vagy saját palántát ültethetnek el. A legjobb az, hogy a kicsik megkóstolhatják és megtudhatják, honnan származnak a szupermarketben található ételek.

Pihenés és menedékhely

Minden gyerek szeretne saját barlangot, ott menedéket találni és akadálytalanul játszani. A játszóházak és faházak menedékként szolgálhatnak, de az ügyes kezű szülők építhetnek akár faházat is a fa tetejére. Egy saját kis faház minden kalandor nagy álma.

Függőágy vagy társalgó a kikapcsolódáshoz

A gyerekeknek pedig kell egy hely, ahol egy kis szünetet tarthatnak a nyüzsgéstől. Ez a szülők számára is nagyszerű ötlet, ahol egy finom kávé és könyv társaságában együtt pihenhetnek, mert ők is megérdemelnek egy kis szünetet. Ha pedig a kicsik látótávolságon belül játszanak, sokkal jobban el lehet lazulni. Ugyanez igaz az egészen pici babákra is, akik a kinti levegőn sokkal jobban érzik magukat, miközben a babakocsik és egyéb fontos járműveknek bőven van hely. Nyáron viszont nem szabad alábecsülni a nap erejét, különösen kell óvni a gyermeket a napsugárzástól, esernyőt vagy elő-tetőt elhelyezni a játszótér előtt.