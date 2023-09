Akkor irány az Everest?

Természetesen nem! Bármennyire is lelombozónak tűnhet, a hegymászás nem a hegyek meghódításával kezdődik. Ugyanakkor a felszerelés abszolút életszerű, tehát olyan lábbeli vásárolható meg, ami a későbbiekben terepen is maximálisan jól teljesít. De azért ne szaladjunk ennyire előre!

Sokan úgy kapnak ihletet a mászáshoz, hogy valójában sohasem tapasztalták meg a magasság érzését. Vicces, de tízből öten a gyakorlatban döbbennek rá arra, hogy tériszonyosak, ami, nem nehéz belátni, nem igazán könnyíti meg a helyzetet. Érdemes sokat kirándulni, túrázni, akár sziklaszirtekre is felkapaszkodni, olyanokra, amik biztonságosan megközelíthetőek, és amikre egyszerű felmászni. Az ilyen jellegű tapasztalatok már ténylegesen sokat nyomnak a latba, azaz ha az élmény pozitív, ha a lelkesedés intenzitása nem, hogy nem csökkent, hanem inkább fokozódott, akkor minden rendben, kezdődhet a mászni tanulás.

Terep helyett benti körülmények!

A legtöbb esetben a hegymászáshoz vezető út falmászással van kikövezve. A mászáshoz kitűnő erőnlét, állóképesség szükséges, ami nem szerezhető meg pusztán atlétikai sportok űzésével. Elengedhetetlen a mászást gyakorolni annak érdekében, hogy nagyjából azok az izomcsoportok aktivizálódjanak, amikre terepen nagy a szükség.

Forrás: Pixabay

A falmászásban az a jó, hogy egyrészt biztonságos, másrészt a különböző nehézségi fokok úgy variálhatóak, hogy közben senkinek sem kell a testi épségét kockáztatni. Ugyanakkor rámutat arra, hogy milyen kemény fizikai helytállást igényel a feladat kivitelezése, és az is kiderülhet néhány alkalom után, hogy kicsit sem elég csupán fizikum terén a topon teljesíteni, a mentális helytállás is elkerülhetetlen. A koncentráció a mászás része, hiszen elegendő egyetlen rossz mozdulat ahhoz, hogy a lábak alól kicsússzon az amúgy is csekély stabilitást nyújtó talaj.

Amikor már a bent megszerzett tudás a gyakorlatban is megmutatkozik, következhet a terepezés. A sziklamászás kőkemény feladat, és mindenféle körítés nélkül rávilágít arra, hogy mi is vár azokra, akik hegyvonulatokat szeretnének meghódítani. Ám a mászás közben szemek elé táruló látvány, a természet bódító közelsége, valamint a fizikai erőnlét nyújtotta öröm együttesen általában pontosan úgy viselkednek, mint az édességek. Függőséget okoznak.

Eleinte elegendő a silányabb minőségű felszerelés?

Nem! A mászás komoly elhivatottságot követel. Nem fér bele az a hanyagság, hogy gyakorlás ide vagy oda, de a mászócipő nem megfelelő paraméterekkel rendelkezik.