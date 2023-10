A Ritmo Kft. a megye legkedveltebb autósiskolája, hiszen majdnem minden második tanuló náluk szerez B kategóriás jogosítványt, fogalmazott Nagy István a Kft. ügyvezetője. Az autósiskola elkötelezett amellett, hogy haladjon a korral – az országban elsők között 2017-től oktatnak elektromos járművel. Tanulóik ma már Teslán is elsajátíthatják a vezetés alapjait.

Nagy István, a Ritmo Autósiskola ügyvezető igazgatója úgy véli, sikerüknek két fontos kulcsa van. Az egyik, hogy a robotizált ügyfélszolgálatok világában biztosítják a személyes kapcsolattartás lehetőségét is. Megyénk minden nagyobb városában és Szombathelyen két ponton is rendelkeznek kirendeltséggel, ahol a tanulók felkereshetik ügyintézőiket, tájékoztatást és megoldást kapnak kérdéseikre. A Ritmo az elsők között volt, akik megvalósították a személyes találkozás nélküli online tanfolyamra jelentkezést, valamint a Kresz e-learning képzését. Emellett folyamatosan indítanak „hagyományos” tantermi képzést is.