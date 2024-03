Bebes István öt cikluson át, egészen pontosan 2002 óta áll a Vas vármegyei település élén. Ebben a bő két évtizedben pedig nagyon komoly fejlődésen ment át Körmend. Igaz ez a szociális és egészségügyi ágazatra és az infrastruktúra fejlődésére is.

- Amikor annak idején először választottak meg Körmend polgármesterének, egy szocreál város élére kerültem. Abban az időszakban jó ezer munkahely szűnt meg. Gondolok itt például a Marc Cipőgyár és a Styl Ruhagyár bezárására. Így aztán a prioritást egyértelműen a munkahelyteremtés, valamint a szociális és az egészségügyi ágazat fejlesztése jelentette. Az önkormányzatunk az államtól igen kevés forrást kapott, így aztán megpróbáltunk területeket értékesíteni és cégeket idecsábítani. Lényegében így született meg az ipari park, melyhez befektető is érkezett. Sajnos 2008-ban a világgazdasági válság ezt a folyamatot is alaposan lefékezte. Ennek ellenére az EGIS Gyógyszergyár Zrt. komoly fejlesztéseket hajtott végre, az ADA Hungária Bútorgyár pedig igyekezett megerősíteni gazdasági pozícióit. Ugyanakkor kisebb cégek is települtek hozzánk, melyek szintén munkalehetőséget kínáltak. Bízunk abban, hogy az elkövetkezendő időszakban, főként az országos útfejlesztéseknek köszönhetően, további érdeklődők érkeznek – fogalmazott Bebes István. Hozzátette: az M80-as autóút megépülte, valamint az S7-es ausztriai oldalon történő befejezése új távlatokat nyithat, de amennyiben az M86-os továbbépülne Körmendig, az is növelné a város vonzerejét. Ennek a több szempontból is megfelelő gazdasági környezetnek hála, remélhetőleg még több cég követné az EGIS Gyógyszergyár Zrt. és az ADA Hungária Bútorgyár példáját.

- A szociális ellátó rendszert is szinte a nulláról kellett felépítenünk. Ma már ehhez képest 12 ellátási formát biztosítunk és nem csak Körmendnek, hanem a térségünknek is. Pályázatok segítségéve teljeskörűvé tettük az ellátást, így a rászorulók, a különböző fogyatékossággal élők, valamint az időskorúak számára is. Az egészségügy területén pedig a kórház felújítását tudnám kiemelni. Úgy gondolom, hogy városunkban a fekvő-, illetve járóbeteg ellátásnak a feltételei adottak. Nyilván van még bőven feladatunk, például a háziorvosi rendelők megújítása, valamint a krónikus orvoshiányra is igyekszünk megoldásokat találni – mondta Bebes István, aki ezt követően áttért az infrastrukturális fejlesztésekre, melyek élére a ma már 100 százalékosan kiépített szennyvízhálózat kívánkozik. Emellett pedig az úthálózat felújítására is komoly hangsúlyt helyeztek.

- Ami pedig az önkormányzati épületekés intézmények felújítását illeti: szinte minden lelakott állapotban volt. Igaz volt ez a mozira, avagy a színházra, de a Rába-partján is nagyon rossz állapotok uralkodtak. Ma már szinte rájuk sem lehet ismerni. Az újjávarázsolt mozit minden valószínűség szerint áprilisban adjuk át. Aztán szépen folyamatosan, évekre lebontva a közoktatási intézményeket is felújítottuk: iskolákat, óvodákat modernizáltunk. Megpróbáltunk minden munkát a lehetőségeinkhez képest elvégezni. Emellett pedig fontosnak tartom a kerékpárút hálózat kiépítését É-D, illetve K-Ny irányban. Örülnék, ha ez még kiegészülne a város központjából a temetőig tartó szakasszal, de az ipari parkot is szeretnénk körbejárhatóvá tenni. A kerékpáros turizmus fejlesztésében is van még potenciál. Például a régi zalalövői vasút nyomvonalán is lehetne építkezni, erről tárgyalunk is a GYESEV illetékeseivel – tette hozzá a polgármester.

Bebes István szerint Körmend mára egy élhető város lett. Ehhez pedig a vasútállomás és a vasúthálózat modernizálása is hozzájárult, de a szórakozáshoz, közművelődéshez kapcsolódó intézmények felújítása is komoly súllyal eshet a latba.

- A kosárlabdacsapatunk működéséhez is megpróbáltunk mindig a lehetőségeinkhez képest hozzájárulni, ugyanis ez a klub kiemelt szerepet játszik a városunk életében. Tervezzük egy újabb sportcsarnok, rendezvénycsarnok megépítését, amely nem csak a kosárlabdázók, hanem mondjuk a birkózók és a vívók számára is otthont adna, de természetesen más sportágak képviselői előtt sem lenne zárva. Emellett pedig koncertek rendezésére is alkalmas lehetne – mondta Bebes István, aki saját jövőjét külügyi vonalon képzeli el, ugyanis ezen a területen hasznosítani tudná az utóbbi évtizedekben megszerzett sokirányú tapasztalatait, valamint német és angol nyelvtudását.

- Számomra mindig is a szolgálat volt a lényeg, legyen az Körmend, avagy Magyarország szolgálata. Ezt szeretném a továbbiakban is folytatni. Soha nem zárkóztam el a nehezebb ügyektől, mindig megharcoltam értük és soha nem adtam fel. Én tipikusan az az ember vagyok, aki a semmiből is szeret értéket teremteni – zárta szavait Körmend polgármestere.