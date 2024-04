– Bár lélekszámát tekintve kicsi a település, mégis sok dolgos, a közösségért tenni akaró lakója van. Műemlék pincesora egy darabka történelmet, míg kőfejtői egy egész korszakot tárnak elénk. A falut körülölelő környezet, a természet közelsége teszi igazi gyöngyszemmé, amelyet kötelességünk megóvni – így kezdi a 311 lelkes Cák bemutatását Tóth Szabolcs polgármester.

– Az elmúlt évtizedben számtalan beruházást sikerült megvalósítani, amelyek szebbé és élhetőbbé tették a településünket. Megújult az orvosi rendelő, a ravatalozó épülete, korszerű vizesblokkot kapott és akadálymentessé vált közösségi házunk, rendbe tettük zártkerti és belterületi útjainkat, gazdagabbak lettünk kommunális eszközökkel – sorolja.

A legfontosabb beruházások közül első helyen az országosan is egyedülálló műemlék pincesor állagmegóvását, majd a Magyar Falu Program révén a közösségi ház fűtésének korszerűsítését és tetőcseréjét, harmadikként a csapadékvíz elvezetésének megoldására irányuló övárkok megépítését említi. – Turisztikailag kiemelkedő a pincék felújítása: nemcsak történelmünket és népi építészetünket tükrözik, hanem a település jövőbeli fejlődését is magában hordozzák. Évek óta helyszíne a pincesor a családias hangulatú Cáki Gesztenyés Gasztro Fesztiválnak, melynek kiemelt célja a különböző nemzetiségek és a helyi közösségek bemutatása. Útjára indítottuk a Pincesor Piknik sorozatot, ugyancsak a hagyományok, a helyi értékek, a kézművesség és a gasztronómia jegyében. A megszépült kultúrházban pedig megélénkült a közösségi élet többek között kiállításokkal, népi kézműves foglalkozásokkal, könyvtármozival. Rendezvényeinken minden korosztály megtalálhatja a neki tetsző programot, és tele vagyunk tervekkel a jövőre is – mondja, és invitál mindenkit, látogassanak el Cákra, hogy személyesen is megtapasztalják vendégszeretetüket, csodálják meg helyi büszkeségeiket, ízleljék meg kiváló boraikat és élményekkel gazdagodva térjenek haza.

Tóth Szabolcs 2019 óta vezeti a falut. Polgármesterként sok élményt, szép emléket őriz:

– Volt, hogy csak gratuláltak, vagy biztattak a helybeliek, és sokszor segítő kezet nyújtottak, mögém és az önkormányzat mögé álltak a munkában, közösségi megmozdulásokban. Ezek mind jóleső emlékek, amelyek azt jelentik számomra, hogy jó úton haladunk és közös a cél. A kihívásokkal teli éveket csak közösségünk összefogásával, az egymás iránti bizalommal tudjuk a magunk javára fordítani. Hitem szerint, és ezt többször megfogalmaztam: Együtt többet érünk, együtt többet elérünk!