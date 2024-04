- Mertünk nagyot álmodni és 2020-ra egy olyan kultúrpajtát sikerült létrehoznunk, ami a piac mellett szabadtéri kulturális rendezvényeknek is otthont adhat. A kivitelezéshez 31 millió forintot nyertünk pályázaton, ehhez aztán az önkormányzatnak még 14 millióval hozzá kellett járulnia. Ezt követte a hét települést kiszolgáló hivatalunk átalakítása, kibővítése. Két pályázatot is beadtunk, mivel ebben az időszakban az építőanyagok ára komoly mértékben megemelkedett. Végül összességében 80 milliót nyertünk el, amiért nagy köszönet jár V. Németh Zsolt országgyűlési képviselőnek a segítségéért. Végül a munkálatok hat hónapot vettek igénybe és 21 millióval kellett Nádasdnak még kiegészítenie a teljes bekerülési költséget. A társtelepülések pedig az új bútorzat árát adták össze – fogalmazott Karvalits Zoltán, aki ezt követően rátért az úthálózatot érintő fejlesztésekre is. Elmondása szerint a Rákóczi útnak nevezett 260 méteres szakaszra harmadik nekifutásra nyertek 19,5 millió forintos pályázati támogatást, ami lényegében teljesen le is fedte a beruházást.

- Kétszer kellett pályáznunk egy minibölcsőde építésére is, de a lényeg, hogy 2022-ben nyertünk rá 114 millió forintot, amihez a kormányzathoz kellett fordulnunk költségnövekmény igényléssel, mert időközben az árak nagyon elszaladtak. Szerencsére ezt megkaptuk, de a 145 milliós végösszegből 2,5 milliót az intézményt fenntartó társtelepülések a lakosságszámuknak megfelelő arányban adtak össze. A legújabb beruházásunk pedig ismét egy útépítés lesz, amihez 45 millió forintot nyertünk a Magyar Falu Program keretében. A kivitelezés április közepén indul és előreláthatólag május elején be is fejeződik, azaz egy hónapot számolhatunk rá – mondta Nádasd polgármestere. Hozzátette: a Hegyaljának nevezett, amúgy külterületi részen egyre többen laknak életvitelszerűen is. Az odavezető közel 600 méteres útszakaszt fogják ebből a 45 millió forintból rendbe tenni.