A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete ad otthont az UNESCO MOST program nemzetközi kurzusának

Másodszor zajlik UNESCO-támogatással angol nyelvű MOST (Management of Social Transformations, azaz Társadalmi Átalakulás Menedzsment) kurzus Kőszegen a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetében (FTI-iASK). Az előadássorozat központi témája a bizalom, a tágabb értelemben vett megbízhatóság kérdésköre.

Huszonöt országból – Indiától Iránon, Szírián és Nagy-Britannián át Csehországig – érkeztek résztvevők az e heti téli egyetemre. Impresszív az előadók és a hallgatók listája, hívta fel a figyelmet a házigazda, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének főigazgatója, prof. Miszlivetz Ferenc, aki abban bízik, hogy az intézetre jellemző módon ismét sikerül majd a globális, az európai, a közép-európai és a lokális diskurzusokat összekapcsolni. A téma a bizalom, a megbízhatóság. Az egyre összetettebb globális politika a világ minden táján felgyorsítja a társadalmi átalakulást, ennek révén és az egyes emberek, népcsoportok, népek normái közti feszültségek nyomán is megroppant a kölcsönös és intézményi bizalom. Az idei UNESCO MOST Téli Iskola azt vizsgálja, vajon a nemzetek feletti szervezetek és egyéb globális intézmények, vagy a nemzeti politikai megoldásokhoz való visszatérés tudja-e jobban kezelni ezeket a kérdéseket. – Az Európai Unió összes nehézsége, hibája, működési zavara és egyenlőtlensége ellenére a korábbi évekhez képest több, az EU népességének 53 százaléka mondja magát proeurópainak, áll ki Európa pártján és támogatja az EU-tagságt. Hisz abban, hogy biztonsága, jövője és gyermekei jövője az 500 milliós közösségtől is nagyban függ. A keret, az intézmény, a gondolat, hogy az európai népeknek, nemzeteknek, nemzetállamoknak együtt kell működniük a saját jogosan védett és hangsúlyozott nemzeti szuverenitásukon túl tehát fontos, kívánatos a mindennapi ember számára – állítja a professzor, aki szerint a jövőbe vetett bizalomról is szól ez az elköteleződés, amely komoly lőrelépés az előző 25-30 évhez képest. Mint mondja, az elmúlt években az európai integráció kérdésében folytatott nemzetek feletti viták szintje azt bizonyítja, létezik európai társadalmi és politikai diskurzus. Ebből Magyarország jócskán kivette a részét. A különböző kultúrájú, hátterű társadalmi csoportok, népcsoportok elkezdtek tanulni egymásról. (A bizalom első lépcsőfoka: ha tudjuk, kivel állunk szemben, nem félünk az ismeretlentől, inkább próbáljuk megismerni. Ilyen értelemben a téli iskola maga is bizalomépítő gyakorlat.) Ebben a kontextusban is érdekes kérdés, hogy kiben és miben bízhatunk. A téli egyetem célja annak feltérképezése is, hogy a különböző gazdasági, politikai, kulturális megközelítésekben mi az, ami több bizalmat, szorosabb együttműködést teremthet. A részt vevő fiatalok számára pedig óriási lehetőség, hogy csoportokat alkotva maguk is prezentálhatnak, valamint, hogy az előadásokból, vitákból megalkothatják a maguk (új) világképét – magyarázza Miszlivetz professzor. Néhány név az előadók közül: mások mellett Mladen Andrlic horvát nagykövet; Soós Gábor, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság főtitkára; Edelényi András, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja; Schöpflin György volt Európai Parlamenti képviselő; Klaus Wölfer osztrák diplomata; Sean Cleary, a Világ Jövője Alapítvány alapítója és Navracsics Tibor, korábbi uniós biztos, az Európa Kulturális Fővárosa program koordinálásáért felelős kormánymegbízott részvételével zajlik mától péntekig diskurzus.

Az előadások témái között szerepel a globális migráció és ennek intézményi vonatkozásai, a bizalom és az értékek kérdése globális perspektívában, de a bizalom fogalma előkerült azzal kapcsolatban is, hogy vajon a fenntartható fejlődés és a mesterséges intelligencia átalakítja-e a gazdaságot. A záró szekcióban az európai politikai kultúra és jövőbeli alakulása lesz a téma. A beszélgetések mindegyikében összekapcsolódik tehát a világméretű és az európai perspektíva: gondolkodásra késztetnek majd az előadások a bizalom megteremtéséről és helyreállításáról a globális, regionális és az alsóbb szintű kormányzás és politika szintjén egyaránt. A komolyzene, a világzene és általában véve a művészetek sem hiányoznak majd a Téli Egyetem programjából. Ma este Mizsei Zoltán, az FTI-iASK kutatója arról beszél, mennyire hasznos volt a középkorban a zenében bízni. Utána Emanuele Pegorari fiatal olasz zongoraművész koncertjét hallgathatják meg az Európa-házban.

A MOST Iskola kapacitásépítő tevékenység. Elősegíti a kutatók és a döntéshozók képességének fejlesztését az ismeretek cselekvésbe való átültetésére. Elsődleges célja, hogy támogassa a hosszú távú fenntartható fejlődést olyan helyzetekben, ahol ma a kapacitások hiánya korlátozza a kutatás megvalósítását. A program azokat a nemzetközi, komparatív és a politikai vonatkozású kutatásokat mozdítja elő, amelyek a jelenkori társadalmi átalakulással kapcsolatosak, illetve globálisan nagy fontossággal bírnak. (x)