Energiaudvart adtak át a RURES projekt keretében

A RURES projektben a Nyugat-Pannon Terület- és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. és a Zala Megyei Önkormányzat, mint projektpartner vesz részt.

Az energiaudvart a Zala Megyei Önkormányzat, képzési és bemutató céllal hozta létre Lentiszombathelyen (Zala megye). Az egykori általános iskola épületében helyezték el a megújuló energia rendszeren alapuló berendezéseket, így adva új funkciót az épületnek. A beruházás a projekt keretében valósult meg, az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával.

A beruházásnak köszönhetően az érdeklődők, illetve a célcsoportok (iskolák, egyetemek) az energia előállítás hatékony és takarékos megoldásaival ismerkedhetnek meg és szerezhetnek tapasztalatot azok működésével kapcsolatban. A projekt keretében 4 féle eszköz került telepítésre:

– napelem és napkollektor

– szélgenerátor

– növevényi olajjal táplált mini erőmű

A telepített napkollektor célja, hogy az épület melegvíz előállítása a leggazdaságosabb módon történjen meg. Az 1m2 déli tájolású felületre a nyári hónapokban naponta több mint 5 kWh hőmennyiség érkezik, és ebből napkollektorokkal 2-3 kWh hőmennyiséget tudnak hasznosítani. 1 m2 napkollektorral nyáron 50-60 l vizet lehetséges 50 oC-ra melegíteni. Bár a téli hónapokban hasznosítható napenergia viszonylag kevés, a tavaszi, őszi hónapokban már 1,5-2 kWh/m2 hőmennyiséget lehet napkollektorral előállítani

A tetőre 4db, összesen 2,5 m2 sík panel került telepítésre, ami szigetelt hidraulika rendszeren keresztül csatlakozik egy energiatakarékos keringető szivattyúhoz. A rendszerhez kapcsolódik még egy 550 literes víztartály, valamint egy szolár vezérlőegység.

Az udvaron kihelyezésre került egy 1 kilowatt teljesítményű vertikális szélgenerátor, ami az áramtermelésben segít. A szélgenerátor a szél által keltett forgó mozgást alakítja át energiává, amellyel egy egyenáramú generátort hajt meg, így elektromos áramot állít elő. Az így előállított 12 V feszültségű villamos energiát 2 hosszú élettartamú 12 voltos akkumulátor segítségével lehet tárolni és igény szerint bármikor felhasználni – azaz elektromos berendezéseket (pl.: világítás) üzemeltetni vele.



A szélenergia által teljesen feltöltött rendszer bármilyen 12 voltos LED-es lámpatestet szinte korlátlan ideig tud ellátni, de egy nagyobb teljesítményű fogyasztót, mint például egy TV-t is 6-7 órán keresztül képes működtetni.

A 220 voltos áram termelésben segít még egy mobil növényi olajjal táplált mini erőmű is. Ez gyakorlatilag úgy működik, mint egy személygépkocsi motorja, amely 1900 cm3-es mechanikus adagolású diesel motor, ami képes használt növényi olajjal is működni. A motor egy általa meghajtott generátor segítségével alakítja át a mozgási energiáját elektromos árammá. A dízelmotor feltöltött, teli tankkal (kb. 5 liter) nagyságrendileg 16 órát képes üzemelni. A növényi olajjal táplált mini erőmű 2 db nagyteljesítményű flex gépet is ki tud szolgálni elegendő árammal.

Az üzembe helyezett eszközök a környezetvédelem szempontjából kiválóan alkalmasak arra, hogy bemutassák a megújuló energiák felhasználásának lehetőségeit, az ezek által működtetett rendszerek módjait, hogy a későbbiekben akár felhasználóként is minél szélesebb körben legyenek alkalmazva ezek a technológiák.

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/RURES.html

https://www.facebook.com/rurescentral/