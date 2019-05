Miért fontos a kisgyermek életében a szerepjáték, és az utánzás?

A gyermek mindent utánzás során sajátít el. Ezért szokták azt javasolni, hogy abban a korszakban, mikor nagyon fogékonyak a gyerekek, menjünk velük közösségbe, ahol hamar eltanulhatják egymástól a dolgokat.

A 2-3 éves gyermek napja során szinte végig utánoz valakit. Legtöbbször a nagy tesót, vagy a szüleit, de sűrűn bújik bele a doktor néni, vagy a boltos bácsi szerepébe is. A szerepjáték során a gyermek egyáltalán nem érzi játéknak a tevékenységet, ő valóban teljesen beleéli magát a dologba. Játsszunk együtt gyermekünkkel sokat, és ilyenkor mi magunk is törekedjünk arra, hogy beleképzeljük magunkat az adott helyzetbe.

A szerepjáték során szüksége lehet a gyermeknek néhány eszközre, melynek segítségével a szerep még hitelesebbé tud válni. Az orvosi táska a legfontosabb eszközökkel, talán egy kisgyermek szobájából se hiányozhat. Ezek mellett azonban van még néhány kiegészítő, mellyel igazán kerekké tudjuk tenni a játékot.

A szerepjátékok eszközei

Mivel a kislány kötényben látja főzni édesanyját, ő is kötényt szeretne kötni, mikor megfőzi a vacsorát a játék konyhájában. Manapság szerencsére rengeteg élethű kiegészítőt és játékot vásárolhatunk meg kisgyermekünk számára. A különböző konyhai gépek mellett vásárolhatunk szétvágható gyümölcsöket és zöldségeket, de akár felszeletelhető főtt tojást is. Ezek mellett azonban a szerepjátékok eszközei közé tartoznak a különböző kertészkedős eszközök is, mint például a talicska, a gereblye vagy az ásó, illetve a barkácskészlet is, mellyel természetesen minden megjavítható. Emellett a házvezetési feladatok utánzására tökéletes lehet, ha vásárolunk játék mosógépet és porszívót is gyermekünk számára.

A szerepjátékok rendkívül jó hatással vannak a gyermekinkre. Fejlesztik a logikájukat és a fantáziájukat is. Kicsit megtanulják, milyen más szemszögéből nézni az adott helyzetet, ezáltal empatikusabbak lesznek. A szerepjátéknak van egyfajta feszültségoldó tulajdonsága is, melyet ilyen pici gyerekek esetébe még a pszichológusok is fel szoktak használni.

Forrás: https://jatekparadicsom.com