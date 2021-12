A Déryné program színházi előadásai több őrségi településen is sikerrel vonzották be a közönséget. Szalafőn, Iváncon és Nádasdon is voltak ilyen ingyenesen látogatható előadások. Őriszentpéteren a Szikszay Edit Művelődési Házban három előadást is láthatott a közönség. Breszkócs Csilla, a művelődési ház vezetője elmondta, a kamaraszínházi előadásokat 40-50 fős közönség látogatta. Tavasszal újabb két színházi programot szeretnének megvalósítani.