Emlékeztettek: a személyszállítással foglalkozó társaságok közös javaslatára az Országgyűlés módosította a személyszállítási törvényt, amelynek köszönhetően 2022. január 1-jétől már hangot is szabad rögzíteni a testkamerákkal. Bár az eszközök képesek voltak a hangrögzítésre, eddig csak képfelvétel készítését engedélyezték a jogszabályok. A közleményben a cég nagyon fontos eredménynek nevezte, hogy a testkamera fogalma is belekerült a törvény szövegébe, és annak a kép- és hangfelvételt is megengedő működtetését elfogadták.

Mint írták, ez többéves előkészítő munka eredménye, és a meghozott jogszabályi változás hatására sokkal egyszerűbb lesz bizonyítani, hogy mi történt az utas és a jegyvizsgáló szóváltása közben, mi előzte meg az esetleges bántalmazást, mi hangzott el az események során. A cél, hogy egy ilyen eset se maradhasson jogkövetkezmény nélkül, emelték ki. A MÁV-START technikai eszközökkel, figyelemfelhívó kampánnyal, a rendőrség és biztonsági személyzet segítségét is igénybe véve, 2019 szeptembere óta pedig 169 testkamera használatával is fellép a munkatársai elleni támadásokkal szemben. Tudatták: az eddigi intézkedéseknek köszönhetően csökkenő tendenciát mutat a súlyos konfliktusok száma a vonatokon. 2021-ben öt esetben kérték a jegyvizsgálók által rögzített kameraképek kiadását a hatóságok.

Három esetben a jegyvizsgáló bántalmazása, két alkalommal a maszkhasználat elmulasztása miatti feljelentés ügyében.