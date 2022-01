A tél ellenére is tartanak termelői piacot Szalafőn minden vasárnap, mert nagy az igény az árusok és a vásárlók részéről. A piac tavaly pünkösdkor indult, mára sikertörténet lett belőle. Nemcsak az Őrség lakói, hanem a távolabb élők is kedvelik. Most vasárnap, vagyis január 23-án is lesz piac, nyitás 9-kor, zárás 13 órakor.