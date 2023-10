Nagyon úgy tűnt, Párizsban de még 2028-ban Los Angelesben is egy olimpiai győzelmet előre beírhatunk a dicsőséglistára, Milák Kristóf annyira új dimenziót nyitott a sportágban, most pedig azt találgatjuk, hogy egyáltalán ott lesz-e jövőre a játékokon, sőt, egyáltalán képes, illetve hajlandó lesz-e olyan edzésmunkára, amely a siker legkisebb esélyével is kecsegtethet.